Imagini cutremurătoare! Cum arată picioarele Andreei Bălan. Cântăreața și-a dat pantalonii jos și și-a arătat rănile

08:50

Un accident înfiorător s-a produs pe DN 1, în dreptul localității prahovene Nistorești! Două autoutilitare s-au ciocnit violent, iar în urma impactului una dintre mașini a ajuns în râul Prahova. Din nefericire, șoferul aflat la volan a murit. Din primele verificări, vehiculele se deplasau azi-noapte, după ora 00:00 din sensuri opuse: cel răsturnat pe DN1 mergea către […] The post Accident mortal pe DN 1, după ce două autoutilitare s-au ciocnit. Una dintre mașini a ajuns în râul Prahova appeared first on Cancan.ro.