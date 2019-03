Vine urgia în București. ANM, prognoză meteo specială. Începe mâine, la ora 6:00

09:10

Haos la metrou, marți dimineață! Metrourile sunt blocate pe Magistrala M2 Berceni – Pipera, anunță Antena3. O garnitură de metrou s-a blocat pe magistrala 2 Berceni – Pipera. Trenul s-a defectat la stația Eroii Revoluției. La momentul transmiterii acestei știri, pe magistrala doi nu se circulă. Din primele informații, reiese că trenul defect a fost pus […] The post Haos la metrou, marți dimineață. Circulația metrourilor, blocată pe Magistrala 2 appeared first on Cancan.ro.