Vizita lui Tăriceanu în Maroc, amânată la solicitarea oficialilor marocani

Alexandra Dulgheru are mai multe hobby-uri. Sportiva de 29 de ani e talentată la desen, dansează ca Michael Jackson și îl imită pe Harry Poytter. Cel mai mult se relaxează însă în fața șevaletului. „Desenez portrete și animale. Îmi place, iar prietenii cred că am talent", spune numărul 159 din clasamentul WTA. Un leu, o […]