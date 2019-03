E oficial! Opt televiziuni dispar din România, CNA a aprobat totul! Nu vor mai fi în grile începând de mâine

11:20

Samsung avertizează: Vânzările din primul trimestru sunt sub aşteptări Autor: Alex Ciutacu Postat la 26 martie 2019 4 afişări Samsung Electronics a anunţat astăzi că se aşteaptă la rezultate sub aşteptări pentru primul trimestru din acest an în contextul în care ecranele şi chipurile de memorie s-au vândut sub aşteptări, potrivit CNBC. În documentele completate, cel mai mare producător de smartphone-uri a estimat un declin al preţului mai mare decât cel aşteptat iniţial de investitori din cauza...