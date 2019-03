Ponta a făcut anunțul! Cine se află pe lista pentru alegerile europarlamentare

15:45

Un motiv principal pentru care un numar mare de persoane pica proba teoretica a examenului pentru obtinerea permisului este lipsa de antrenament si de atentie. De cele mai multe ori participantii la examen citesc intrebarile doar partial, fara sa inteleaga esenta si aceasta greseala apare in general din cauza stresului si din lipsa antrenamentului in completarea unor teste similare. Incadrarea in timpul limita este de asemenea o problema majora.