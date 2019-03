ALERTĂ! AUTOSTRADA prin munți a fost modificată

12:40

Iată postarea lui Cîțu de pe pagina sa de Facebook: ”Dragnea i-a vandut si tradat pe romani!Din primul moment v-am spus ca OUG 114 are rolul de a distruge companiile private care activeaza in Romania si de a favoriza “investitorii” rusi.Pana acum am aratat ca rusii au beneficiat de pe urma suprataxarii introduse de legea off-shore in combinatie cu suprataxele din OUG 114 din sectorul energie.Astazi dovada ca guvernul Romaniei a dat o ordonanta pentru a distruge sistemul financiar autohton si a-i permite lui Putin sa cumpere tot prin Banca Internationala de Investitii, banca tarilor socialiste cu sediul la Moscova (BII). V-am avertizat in ianuarie si februarie ca Rusia cumpara datoria publica. Uitati-va ce face Rusia acum in Venezuela! A trimis armata sa-si apere “investitia”.TOATE bancile care activeaza in Romania trebuie sa plateasca taxa pe active impusa de OUG 114. Chiar si atunci cand imprumuta statul roman. Toate bancile care activeaza in Romania sunt reglemenate de BNR si platesc taxe si impozite in Romania!!!BII este singura banca foarte activa in Romania, in competitie cu restul bancilor, si NU PLATESTE TAXE si NICI NU ESTE REGLEMENTATA DE BNR. Banca ruseasca in a carei conducere a intrat Eugen Teodorovici, la o zi dupa intalnirea pe care a avut-o cu presedintele BII, si la a carein intrunire a participat in Cuba dupa escala la Moscova.Dragnea, Valcov, Tariceanu, Teodorovici SUPRATAXEAZA capitalul romanesc si pe cel care vine din Vest in timp ce FAVORIZEAZA banii care vin de la Moscova. Asta in timp ce UE si SUA, partenerii nostri strategici, impun sanctiuni institutiilor si persoanelor care au legatura cu finantele de la Moscova. In acest moment 170 de persoane au interdictii pentru legaturi cu lumea financiara apropiata de Putin. Dar nu si cei care fac “business” prin BII in Romania. De ce? Ce primesc la schimb PSD+ALDE pentru aceste favoruri?Mai mult, Dragnea si Tariceanu le ordona hamsterilor sa faca anchete comuniste in Parlamentul Romaniei si sa distruga increderea in sistemul financiar bancar romanesc. Situatie de care beneficiaza doar aceasta banca ruseasca, BII.Atentie!OUG 114 inseamna pierderi pentru 29(!!!) de banci care activeaza in Romania. 6 banci de importanta sistemica vor avea piederi si au nevoie de capitalizare. O singura banca de importanta sistemica in faliment si toata economia se prabuseste. In sistemul bancar lucreaza peste 55000 de oameni iar OUG 114 face ca o mare parte din aceste locuri de munca sa dispara.Pe scurt, sistemul financiar bancar din Romania este distrus cu efecte negative pe termen lung pentru toata economie. DAR, asa cum au premeditat Dragnea si gasca lui, o singura banca ramane in picioare si poate sa “finanteze” pentru ca nu plateste nici taxe si nici nu este reglementata de BNR- banca lui Putin, BII.Este clar acum, nu? OUG 114 are rolul de a distruge sistemul financiar pentru a face loc bancii lui Putin. Banca care si inainte de ordonanta era favorizata pentru ca nu platea nicio taxa si nici nu era reglementata de BNR. Si nimeni de la PSD+ALDE nu s-a scandalizat si nu a cerut ancheta.Cand restul bancilor sunt pe pierdere si cauta disperate bani sa se capitalizeze, BII devine singura banca pentru FSDI. De aceea a intarziat FSDI. Trebuia sa fie aprobat OUG 114 intai si sistemul bancar romanesc distrus.Dragnea, Valcov, Teodorovici au mintit. Nu au avut niciodata intetia sa reduca ratele romanilor la credite. Nici nu aveau cum prin aceasta ordonanta ticaloasa.Toate acestea se intampla in Romania, tara membra UE si NATO. Tara in care exista scutul antiracheta de la Deveselu si baza militara de la Kogalniceanu. Nu este nicio coincidenta din punctul meu de vedere ca aceasta banca este cea mai activa in Romania, dupa Rusia. In curand vor detine proiectele de infrastructura din jurul Deveselu si Kogalniceanu. Partenerii nostri stiu asta?Acest grup infractional care conduce Romania, i-a vandut si tradat pe romani. Retorica lor impotriva sectorului privat, a multinationalelor, a sistemului bancar avea un singur scop- favorizarea bancilor si companiilor rusesti.Liviu Dragnea, Tariceanu, Teodorovici, Valcov si hamsterii lor, fara niciun dubiu pentru mine favorizeaza Moscova in detrimentul partenerilor nostri strategici UE si SUA.Vor raspunde pentru asta. Toti!P.S. Teodorovici anunta peste tot ca exista acord pe noua varianta a OUG 114. Minte. Iar aceasta varianta este si mai toxica pentru ca implicit inseamna nationalizarea sistemului financiar bancar.Sursa foto: Banca Internationala de Investitii