Cinci ţări europene resping, la ONU, decizia americană de a recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Golan

Vaccinarea, evaluarea tehnologiilor medicale, controlul tutunului, prevenţia cancerului, dar şi rezistenţa antimicrobiană au fost temele abordate marţi în cadrul întâlnirii ministrului Sănătăţii, Sorina Pintea, cu comisarul european pentru Sănătate şi siguranţă alimentară, Vytenis Andriukaitis."Astăzi am abordat chestiuni de siguranţă europeană legate de Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene, precum şi chestiuni legate de viitorul buget. Printre problemele pe care le-am discutat cu domnia sa aş dori să vă amintesc problemele legate de vaccinare, de evaluarea tehnologiilor medicale, probleme legate de controlul tutunului, precum şi alte probleme care ţin de funcţionarea Ministerului Sănătăţii în relaţia cu Comisia Europeană. Aş dori să reiterez încă o dată sprijinul pe care domnia sa mi l-a acordat atât mie personal, cât şi ministerului în diversele probleme legate de chestiunile majore cu care ne confruntăm. Am discutat cu comisarul despre acţiunile pe care România le-a avut pe Preşedinţie, am discutat despre viitoarele acţiuni, respectiv şedinţa informală care va avea loc la Bucureşti, în 14 - 15 aprilie, cu miniştrii Sănătăţii din Europa, forumul pe vaccinare, forumul pe cancer. Domnia sa este un bun cunoscător al realităţilor corecte şi soluţiile pe care le-am agreat de comun acord sunt soluţii care sunt convinsă că vor schimba în bine viaţa pacienţilor din România", a afirmat Pintea.Ea a precizat că oficialul european a încurajat Ministerul Sănătăţii să prezinte realizările pe care România le-a avut în ultimul an privind vaccinarea şi falsificarea medicamentelor."Comisarul ne-a încurajat să prezentăm realizările pe care România le-a avut în ultimul an referitor la chestiuni legate de vaccinare, chestiuni legate de falsificarea medicamentelor, să ne amintim că din 9 februarie România are un sistem prin care urmăreşte trasabilitatea medicamentului, precum şi alte chestiuni pe care le putem promova acum la nivel european. Discutam despre importanţa prevenţiei, despre progresele pe care România le-a făcut în acest sens şi aş dori să vă aduc aminte despre cele şapte proiecte de screening care sunt deja în implementare cu bani europeni. (...) Discutam cu domnul comisar vizavi de viitorul cadru financiar european în care România va trebuie să ceară mai mulţi bani pentru zona de prevenţie. Prevenţia nu este o problemă doar a României, este o problemă globală, pentru că fiecare sistem la un moment dat se va confrunta cu o problemă de sustenabilitate din cauza îmbătrânirii populaţiei şi altor factori şi atunci propunerea domnului comisar a fost să cerem mai mulţi bani în următorul cadru financiar multianual pe această zonă din banii care vor reveni Sănătăţii", a explicat Sorina Pintea.Comisarul european a spus că este mândru de Preşedinţia României la Consiliul UE, pe care o consideră una de succes. "Am avut astăzi o foarte importantă întâlnire, în care am abordat mai multe teme. După cum ştiţi, sunt foarte mândru de Preşedinţia României. Este foarte de succes", a afirmat Andriukaitis.Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii s-a mai discutat despre prevenţia cancerului, agenda Preşedinţiei României la Consiliul UE, rezistenţa antimicrobiană. AGERPRES/(A - autor: Roberto Stan, editor: Claudia Stănescu, editor online: Irina Giurgiu)