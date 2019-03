Tavi Clonda, anunț neașteptat despre fiica lui, Iris: ”Dragilor…”

14:50

Tânărul era pasionat de motoare şi de viteză, iar lucrul acesta se poate observa și din fotografiile sale de pe Facebook. Viteza se pare că l-a şi condus spre moarte. În urma impactului, indicatorul din bord s-a oprit la 140 de kilometri pe oră. Alex a intrat cu 140 km/h în „Zidul morţii” de la Şcheia. […] The post Ce au descoperit legiștii la autopsia tânărului din Suceava care s-a izbit în „Zidul Morții” appeared first on Cancan.ro.