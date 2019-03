Preşedintele mexican respinge orice confruntare cu Spania pe tema Cuceririi

00:50

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că îşi menţine poziţia în ceea ce priveşte mutarea Ambasadei României la Ierusalim, adăugând că o astfel de soluţie nu este una împotriva Uniunii Europene."Părerea fiecăruia trebuie justificată. După părerea mea, cred că am făcut ceea ce este corect şi România trebuie să aibă propriul punct de vedere pentru a fi respectată. A avea un punct de vedere nu înseamnă a te poziţiona împotriva altora, înseamnă să ai tăria să susţii propriile principii şi ceea ce crezi tu că este mai bine pentru România. Eu cred că acest lucru este important pentru România, că apropierea noastră de Statele Unite, de Israel, este foarte importantă. Acest lucru nu înseamnă că vom avea o poziţie împotriva Uniunii Europene, cele două sunt complementare, nu se exclud una pe cealaltă. Legat de ce a spus domnul preşedinte, îmi pare rău că domnul preşedinte iese cu astfel de afirmaţii care pot aduce prejudicii de imagine României. Nu este prima dată şi cred că, în calitate de preşedinte al României, trebuie să aibă atitudine pozitivă şi atunci când are ceva de reproşat să nu iasă cu reacţii publice, mai ales atunci când jigneşte, că acest lucru nu rezolvă nimic", a afirmat Viorica Dăncilă, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România TV, întrebată despre acuzele preşedintelui Iohannis potrivit cărora prin poziţia exprimată cu privire la mutarea ambasadei României la Ierusalim premierul face un joc neprofesionist.Premierul a subliniat că îşi păstrează poziţia cu privire la mutarea Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim."Legat de mutarea ambasadei îmi menţin punctul de vedere. Cred că acest lucru este un lucru pe care trebuie să ni-l asumăm, că fiecare stat are dreptul să-şi aleagă capitala şi cred că, aşa cum a zis preşedintele Liviu Dragnea, preşedintele României trebuie să ridice această problemă în CSAT sau să-şi spună punctul de vedere, pentru că văd că acuză premierul de ignoranţă, dar în acelaşi timp nu justifică în niciun fel o atitudine. Faptul că nu numeşte un ambasador în Israel de atâta timp arată, de fapt, că preşedintele nu este interesat de buna relaţionare pe această direcţie, pe această axă Washington-Tel Aviv", a susţinut Dăncilă.Ea a menţionat că nu este vina sa că regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi-a anulat vizita în România."Nu este vina mea că nu s-a mai făcut vizita regelui Iordaniei, să nu uităm că regele este cel care trebuia să aibă întâlnire cu preşedintele. Preşedintele trebuia să-l sune şi să-i spună că nu este de acord cu acest lucru, că dânsul l-a invitat, este omologul preşedintelui regele, nu este omologul primului-ministru", a spus Dăncilă.În opinia sa, percepţia că România va avea o relaţie proastă cu ţările arabe după afirmaţiile sale privind Ambasada României în Israel este "o percepţie care se vrea indusă de oponenţii politici care au înţeles că mai presus de ceea ce poate obţine ţara noastră sunt jocurile politice şi campania electorală"."Să nu uităm că premierul României a fost cel care a fost în toate ţările din Golf, nu am văzut preşedintele să viziteze ţările arabe. Ba, mai mult, înainte să plec (în SUA - n.r.) am semnat o investiţie cu DP World, o companie din Emiratele Arabe, vor urma şi alte investiţii. Nu înseamnă că punctul nostru de vedere şi faptul că vrem să susţinem partenerul strategic ne poziţionează împotriva statelor arabe. Şi cred că în perioada următoare voi putea să demonstrez acest lucru", a mai declarat Dăncilă.Premierul Viorica Dăncilă a efectuat în perioada 23-26 martie o vizită în Statele Unite ale Americii.