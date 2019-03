Cutremur însemnat azi-noapte. S-a resimțit în mai multe orașe din România

18:40

Şedinţă cu scântei, marţi, în Biroul Executiv (BEx) al PNL. Rareş Bogdan, „Number one" de pe lista liberalilor pentru alegerile europarlamentare, i-a scuturat bine pe colegi, în şedinţa care a avut loc la grupul parlamentar al PNL din Palatul Parlamentului, la care au participat peste 50 de lideri ai partidului, au povestit surse apropiate discuţiilor. […]