Jobul despre care puțini știu! Cu ce se ocupă astăzi soția lui Rareș Bogdan. Imagini incediare cu aceasta

18:50

Echipa națională U21 a României a încheiat cu o victorie stagiul de pregătire din Spania. „Tricolorii mici” s-au impus la limită, scor 1-0 în duelul amical susținut în compania selecționatei „under 20” a Danemarcei. Unicul gol al confurntării a fost marcat d ejucătorul Viitorului, Denis Drăguș cu puâin înainte ca cele două formații să intre […] The post Victorie de moral pentru „tineret” cu Danemarca! appeared first on Cancan.ro.