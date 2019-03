S-a aflat motivul! De ce a fost „zburat”, de fapt, Victor Slav de la Kanal D

20:10

Şapte combatanţi din cadrul Forţelor Democratice Siriene (FDS) au fost ucişi în noaptea de luni spre marţi într-un atac, la Manbij, în nordul Siriei, a anunţat o purtătoare de cuvânt a alianţei arabo-kurde susţinte de Statele Unite, primul atac revendicat marţi de către gruparea Statul Islamic (SI) după căderea "califatului", relatează Reuters şi AFP.