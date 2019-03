Moise (PATRES): Eliminarea contribuţiei de 2% pentru producătorii de energie pe cărbune este o discriminare evidentă; taxa ar trebui anulată pentru toţi

10:00

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES are rolul de a oferi informaţii echilibrate, cu caracter imparţial, şi de a fi principala sursă de informare pentru cetăţenii şi instituţiile din ţară, dar şi cea mai importantă sursă de ştiri despre România, în exterior. De-a lungul existenţei sale, activitatea agenţiei române de ştiri a fost marcată de o serie de momente importante, adaptându-se constant noilor tehnologii şi mijloace de informare.În 1995, Agenţia Naţională de Presă ROMPRES/AGERPRES s-a afiliat la Alianţa Europeană a Agenţiilor de Presă (EANA) şi a devenit membru al Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE). În acelaşi an, la 19 iunie, sistemul informatic redacţional al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES/AGERPRES a fost realizat de România, cu concursul Franţei şi PIDC/UNESCO, cu sprijinul tehnic al Agenţiei France Press (AFP) şi LOGIPRESS. Foto: (c) DAN POPESCU / Arhiva istorică AGERPRESÎn 1999, a fost lansat primul site oficial al Agenţiei. Agenţia Naţională de Presă a lansat în 2000 serviciul de ştiri pentru diaspora. În 2003, a fost lansat fluxul online Foto AGERPRES. Începând cu anul 2004, AGERPRES a transmis fluxuri speciale dedicate alegerilor locale (2004, 2008, 2012, 2016), parlamentare (2004, 2008, 2012, 2016), prezidenţiale (2004, 2009, 2014), europarlamentare (2007, 2009, 2014). Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTODin 2005, Arhiva ROMPRES/AGERPRES, cuprinzând ştiri începând cu 1 ianuarie 2000, a putut fi accesată şi în format digital. A fost introdus serviciul AGERPRES Audio.AGERPRES este, din 2006, membru fondator al Asociaţiei Agenţiilor de Presă din zona Mării Negre. Din acelaşi an, Agenţia Naţională de Presă este distribuitor exclusiv al fluxurilor foto EPA şi XINHUA. A fost deschis biroul AGERPRES la Bruxelles, primul după Revoluţie. Reţeaua de corespondenţi a fost extinsă în 2008, prin înfiinţarea de noi birouri la Roma, la Madrid şi la Chişinău. În 2009, au fost lansate AGERPRES Reportaj, RealTimeMonitoring (ARTM), Comunicate de presă şi au fost realizate fluxuri speciale: NATO - 60 ani, Festivalul şi concursul internaţional "George Enescu".O nouă interfaţă a website-ului www.agerpres.ro a fost realizată în 2010. Şi din acelaşi an, AGERPRES a creat pagini speciale dedicate Cupei Mondiale de Fotbal (2010, 2014, 2018). În 2011, au fost lansate fluxuri speciale dedicate Adunării Parlamentare NATO, desfăşurată la Bucureşti, şi Festivalului şi concursului internaţional "George Enescu" - ediţia XX.La 17 septembrie 2013, a fost lansat noul AGERPRES, www.agerpres.ro, cu o nouă identitate vizuală, noi platforme de comunicare online, totul sub un nou slogan - ''Actualizează lumea''. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOAGERPRES a organizat, pentru prima dată în România, conferinţa Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE). Aflată la cea de a 22-a ediţie, întâlnirea anuală a agenţiilor de presă din Balcani a avut loc la Sibiu, între 8 şi 11 decembrie 2013, şi a avut ca temă "Conexiunea dintre social media şi agenţiile de presă". Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a preluat, pe 9 decembrie 2013, preşedinţia Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani (ABNA-SE). În cadrul mandatului, care s-a încheiat în noiembrie 2014, au fost semnate parteneriate cu MIA - Macedonia, ARMENPRESS - Armenia, TREND - Azerbaidjan, MEHR - Iran şi NNA - Liban (2014).În 2014, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a aniversat 125 de ani de existenţă. Cu acest prilej, Casa Regală a României i-a acordat Agenţiei distincţia ''Nihil Sine Deo''. Totodată, a fost lansat primul e-book al Agenţiei, ''AGERPERS 125. Evoluţie după Revoluţie''. Cartea electronică cuprinde 125 de fotografii, alese din arhiva AGERPRES, fotografii care vorbesc despre Revoluţia din 1989, dar surprind şi etape ale evoluţiei ulterioare, peisaje extraordinare din ţară, cadre din Bucureşti, figuri emblematice, dar şi momente importante din lumea sportului românesc. Foto: (c) RĂZVAN CHIRIŢĂ / AGERPRES FOTOLa 16 martie 2016, arhiva fotografică a AGERPRES a fost evidenţiată în cadrul unui eveniment special, la Palatul Parlamentului, la care au participat personalităţi ale lumii politice, culturale şi sportive din România şi din străinătate. Arhiva fotografică cuprinde, din 1927 şi până în prezent, sute de mii de filme şi aproximativ 5.000 de plăci fotografice, fiecare film având între 20 şi 40 de fotograme, placa fiind singulară. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOPe tot parcursul anului, au fost expuse imagini de arhivă la Iaşi, în cadrul Festivalului Serile Filmului Românesc, la reuniunea Consiliului Consultativ Mass-Media România-Republica Moldova, care s-a desfăşurat la Chişinău, la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), la Cinema ''Florin Piersic''. Itinerariul fotografiilor de arhivă a continuat şi în toamna anului 2016, când expoziţia "Descoperă Arhiva Fotografică AGERPRES" a fost deschisă la Muzeul Naţional Cotroceni, între 14 septembrie-14 octombrie. La 13 octombrie, expoziţia a fost vernisată în deschiderea celei de-a 36-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Documentar, Diaporamă şi Fotografie "Toamnă la Voroneţ", de la Gura Humorului, judeţul Suceava. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOAGERPRES a lansat la 5 octombrie 2016 fluxul de ştiri în limba maghiară, care se adresează publicaţiilor în limba maghiară din România şi de peste hotare, instituţiilor publice, precum şi vorbitorilor nativi de limbă maghiară din întreaga lume, care doresc să fie la curent cu cele mai importante ştiri ale zilei din domeniile politică, economie, justiţie, social, sci&tech, sănătate, externe, cultură, mediu, sport, lifestyle.La 30 noiembrie 2016, a fost lansat în premieră, la sediul ONU de la New York, primul Facebook Messenger NewsBot din România, AGERPRES NewsBot, precum şi documentarul video "Tărâmul dintre ape" despre Delta Dunării, prezentat, de asemenea, în premieră. La eveniment a fost prezentată şi o parte din arhiva fotografică AGERPRES. Foto: (c) ALEX MICSIK / AGERPRES FOTOÎn zilele de 12 şi 13 decembrie 2016, la Cinema Muzeul Ţăranului a fost proiectat documentarul "Descoperă România cu Peter Hurley", realizat de Redacţia Video a AGERPRES. Documentarul a fost prezentat în cadrul primei ediţii a Festivalului de Film Românesc în China, desfăşurat la Beijing, Shanghai şi Xi'an, în perioada 14-24 noiembrie, în organizarea Institutului Cultural Român (ICR).În mai 2017, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a fost prezentă la Iaşi, la Festivalul Serile Filmului Românesc. Cu acest prilej, a adus în atenţia publicului imagini din Arhiva fotografică AGERPRES, din domeniul cinematografiei româneşti, dar şi două documentare video, ''Tărâmul dintre ape'' şi ''Descoperă România cu Peter Hurley''. Ambele au fost proiectate la Chişinău, în cadrul Festivalului Internaţional de Film Documentar Cronograf: ''Descoperă România cu Peter Hurley'' la 27 mai şi ''Tărâmul dintre ape'' la 29 mai. Documentarul video ''Tărâmul dintre ape'' a fost proiectat, în aer liber, în cadrul festivalului internaţional de arte vizuale Vama Sub Lumini de Oscar (18-27 august, Vama Veche), dar şi la Festivalul Internaţional Propatria - Tinere Talente Româneşti, desfăşurat la Roma şi aflat la cea de-a şaptea ediţie (12 octombrie). Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTOÎn noiembrie 2017, Agenţia Naţională de Presă a câştigat, pentru a treisprezecea oară, Trofeul la secţiunea ''Agenţii de presă'', acordat de organizatorii Târgului Internaţional Gaudeamus - Carte de învăţătură. De la instituirea Trofeelor Gaudeamus, în 1997, AGERPRES a câştigat premiul la secţiunea Agenţii de presă în 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOPrintre proiectele editoriale lansate de AGERPRES se află: ''Oraşul meu, Bucureşti" (2014), în contextul împlinirii a 555 de ani de atestare documentară a Capitalei; ''Expo 2015'', dedicat Expoziţiei Universale de la Milano; ''Dincolo de istorie'', care cuprinde materiale jurnalistice dedicate unor monumente istorice din România (2015); ''Pe urmele lui Enescu'', care a cuprins reportaje şi interviuri omagiale (2015); ''Jocurile europene Baku 2015''; ''#MemorialColectiv'' (2015); "România Colorată" (2016), ce prezintă cititorilor săi o Românie expresivă, bogată în imagini, adesea trecute cu vederea, într-un peisaj dominat de nonculori; #UnicInEuropa (2017), prin care şi-a propus să promoveze locuri unice din România, prin particularităţile lor, dar şi oameni cu idei unice, care au dat viaţă unor poveşti ce nu mai pot fi auzite niciunde în Europa; Jocurile Olimpice de iarnă de la PyeongChang, Coreea de Sud (2018); #CentenarDiplomatic (2018).În 2018, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES a organizat numeroase evenimente, atât în ţară cât şi în străinătate, dedicate Centenarului Marii Uniri.Un prim eveniment a avut loc în perioada 12-23 februarie 2018, când Misiunea Permanentă a României la Organizaţia Naţiunilor Unite şi Agenţia Naţională de Presă AGERPRES au organizat, la sediul ONU din New York, expoziţia de fotografie "România: Evoluţie". În cadrul evenimentului, a fost prezentat şi albumul realizat de AGERPRES "România: Evoluţie", ediţie specială pentru Centenarul Marii Uniri, care conţine 100 de fotografii din România, grupate în trei capitole: Arhivă, Revoluţie, Evoluţie. AGERPRES a lansat, în noiembrie 2017, o aplicaţie de realitate augmentată - AGERPRES AR - care prezintă povestea din spatele fotografiilor.La 22 februarie 2018, AGERPRES a lansat documentarul video "Marea Unire - România, la 100 de ani", special conceput pentru sărbătorirea Centenarului. La eveniment au fost prezenţi Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, Alteţa Sa Regală Principesa Maria, membri ai Corpului Diplomatic, parteneri ai agenţiei, presa centrală, dar şi protagonişti ai documentarului. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTODe-a lungul anului, AGERPRES a prezentat documentarul video "Marea Unire - România, la 100 de ani" şi expoziţia de fotografie ''România: Evoluţie'' în mai multe oraşe din ţară şi din străinătate: Washington (mai); Viena, în cadrul evenimentului "Viena - Centenarul-Marii Uniri - 2018" (25-27 mai); Reghin (11 iulie); Piaţa Ovidiu din Constanţa (29 iulie); Vama Veche, în cadrul Festivalului Internaţional Vama Sub Lumini de Oscar, 19-26 august, a IX-a ediţie (21 august); Praga, cu ocazia Sărbătorii Românilor din Republica Cehă, ediţia a IX-a (9 septembrie); Londra (12 noiembrie); Zagreb (28 noiembrie); Lisabona, în cadrul celei de-a X-a ediţii a ceremoniei de acordare a titlurilor onorifice "Amicus Romaniae" (6 decembrie). Foto: (c) MARILENA STĂNESCU/AGERPRES FOTOAgenţia Naţională de Presă AGERPRES a primit, la 15 martie 2018, Premiul pentru excelenţă în gestionarea drepturilor de autor şi pentru educarea cititorilor şi a clienţilor, la Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe, la categoria Mass-Media.Între evenimentele organizate de Agenţia Naţională de Presă AGERPRES se află: conferinţa internaţională ''Agenţiile de presă în secolul al XXI-lea - Respectarea drepturilor de autor este cheia spre evoluţie în media'' (26 iunie 2015), care a marcat 20 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Agenţiilor de Presă din Balcani ABNA-SE; conferinţa "Protecţia jurnaliştilor şi libertatea presei", printre invitaţi aflându-se John J. Daniszewski - vicepreşedinte al Associated Press, Clive Marshall - CEO al Press Association, Erik Nylen - secretar general al EANA, Ricardo Gutiérrez - secretar general al Federaţiei Europene a Jurnaliştilor (17 martie 2016); conferinţa Alianţei Europene a Agenţiilor de Presă - EANA (coorganizată de AGERPRES, 25-27 aprilie 2018) cu tema "Agenţii de Presă şi Pieţe în Schimbare - Strategii pentru Dezvoltarea Noului Conţinut", la care au participat peste 40 de directori, preşedinţi şi redactori-şefi ai agenţiilor de presă membre EANA. AGERPRES/(Documentare - Irina Andreea Cristea; editor: Ruxandra Bratu, editor online: Alexandru Cojocaru)