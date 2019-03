Modificare OUG 114: Băncile vor plăti o taxă pe active, diferențiată după de cota de piață, care poate fi redusă în funcție de evoluția creditării

Instituţiile bancare sunt obligate la plata taxei pe active financiare nete, aceasta urmând să fie de 0,4% pe an pentru instituţiile cu o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1% şi de 0,2% pe an pentru cele cu o cotă de piaţă sub 1%, conform proiectului de ordonanţă privind modificarea OUG 114.

