O îngrijitoare româncă din Italia a avut un șoc ieri. Ce a descoperit când a vrut să curețe o grădină

11:00

Mădălin Ionescu a făcut declarații despre cariera sa în televiziune și despre emisiunile de succes pe care le-a moderat de-a lungul anilor. "Aș avea atât de multe de spus despre ce am trăit în televiziune... Las deoparte dezamăgirile, loviturile, obstacolele... Am reușit să prezint show-uri atât de diverse și am avut succes cu toate. […] Post-ul Mădălin Ionescu a făcut bilanțul carierei sale. „Am adus milioane de euro televiziunilor pe la care am trecut” apare prima dată în Libertatea.ro.