Alegeri europene: UE nu trebuie să-i "trădeze" pe britanicii anti-Brexit (Tusk)

13:00

O ordonanţă de urgenţă nu poate să contribuie la ieftinirea creditului în România, aceasta este în primul rând un act fiscal şi printr-un act fiscal nu se poate schimba nivelul dobânzilor la creditele pe care le dau băncile, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Adrian Vasilescu, consultant de strategie la Banca Naţională a României (BNR), făcând referire la modificările OUG 114, precizând că este un punct de vedere personal."Încă nu ştiu exact cum va arăta mâine după şedinţa de Guvern acest document. Ceeea ce pot să vă spun este că nu am cum să cred că o ordonanţă de urgenţă poate să contribuie la ieftinirea creditului în România. O ordonanţă de urgenţă este în primul rând un act fiscal. Guvernul gestionează fiscalitatea, politica fiscală şi are tot dreptul să fiscalizeze în această ţară şi normal că are tot dreptul să introducă impozite pentru bănci, bineînţeles respectând legităţile economice. Pentru că acesta este un lucru important. Dar aceasta nu înseamnă că printr-un act fiscal se poate schimba nivelul dobânzilor la creditele pe care le dau băncile, fie la ipotecare, fie pentru creditele de consum, fie pentru populaţie", a spus Adrian Vasilescu, precizând că este un punct de vedere personal.El a oferit exemplul unui credit care are o dobândă de 8% şi a explicat componentele acesteia. Astfel, patru părţi reprezintă operaţiunile băncii, două părţi reprezintă apărarea de riscul de creditare, o parte o reprezintă costul finanţării şi o parte costul capitalului."E ROBOR-ul în ecuaţia asta? Are vreun rol ROBOR-ul în ecuaţia asta? ROBOR-ul are un rol numai sub incidenţa OUG 50 din 2010, ordonanţă care spune că dobânda activă se stabileşte prin adunarea nivelului ROBOR-ului la cotaţii, cotaţii de obicei pe trei luni sau şase luni, plus marja băncii. Marja băncii e fixă, iar ROBOR-ul variabil. Cu anumite indicaţii precise prin ordonanţă cum să se calculeze ROBOR-ul şi ce se întâmplă acesta nu schimbă nicio realitate", a spus Vasilescu.El a dat şi exemplu cotaţiilor de miercuri pe trei luni şi şase luni, dar şi media pe luna februarie. Astfel, media pe luna trecută este de 3,37%, cel pe trei luni este miercuri de 3,23%, iar la şase luni de 3,32%."Piaţa are capriciile ei, că are şi capricii, piaţa are regulile ei şi piaţa respectă în primul rând legităţile economice. În Constituţia României se spune că economia României este economie de piaţă şi când piaţa este dirijată de legităţi economice, este o iluzie să crezi că pot fi reduse dobânzile bancare prin directive", a mai declarat Adrian Vasilescu.El a menţionat că Banca Naţională a României a primit o solicitare oficială pentru un punct de vedere, instituţia a trimis un document substanţial, dar acesta nu este public şi nu poate fi făcut public decât de Guvernul României, destinatarul documentului.Dobânda pentru creditele acordate în monedă naţională va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului, se arată în proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv pentru modificarea OUG 114/2018.Documentul - publicat marţi seara pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) - prevede modificări şi pe alineatul 1 al articolului 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României din 20 septembrie 2016."În contractele de credit cu dobânda variabilă se vor aplica următoarele reguli: a) pentru creditele în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcţie de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului;b) pentru creditele acordate în monedă naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară. Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor; c) în acord cu politica comercială a fiecărui creditor, acesta poate reduce marja şi/sau aplica un nivel mai redus al indicelui de referinţă, având dreptul ca, pe parcursul derulării contractului, să revină la valoarea marjei menţionate în contract la data încheierii acestuia şi/sau la nivelul indicelui de referinţă", se arată în document.De asemenea, modul de calcul al dobânzii trebuie indicat în mod expres în contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii variabile, atât în sensul majorării datorate indicelui de referinţă EURIBOR/indicelui de referinţă pentru creditele acordate în lei cu dobândă variabilă/LIBOR, cât şi în cel al reducerii acesteia."Valoarea indicilor de referinţă utilizaţi în formula de calcul a dobânzii variabile va fi afişată şi permanent actualizată, pe website-urile creditorilor şi la toate punctele de lucru ale acestora", se precizează în proiect.De asemenea, proiectul MFP prevede modificări şi pe Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României din 11 iunie 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010.Astfel, pentru creditele acordate în valută, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă EURIBOR/LIBOR la o anumită perioadă, în funcţie de valuta creditului, la care creditorul adaugă o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului."Pentru creditele acordate în monedă naţională, dobânda va fi compusă dintr-un indice de referinţă calculat exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referinţă pentru credite acordate în lei cu dobânda variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe website-ul Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacţiilor de pe piaţa interbancară. Indicele de referinţă se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituţie de credit pentru trimestrul următor", se menţionează în proiect.AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor online: Ady Ivaşcu)