Fotbal: Internaţional chinez, suspendat o lună de clubul său după comiterea unui fault dur

Marina Florea s-a lansat în muzică pe scena Festivalului de la Mamaia, în 1983, când a cucerit trofeul festivalului cu melodia "Marea mea iubire, marea", semnată de George Grigoriu. De atunci a participat la aproape toate ediţiile Festivalului Mamaia, de fiecare dată cucerind premii la secţiunea creaţie sau susţinând recitaluri. Minionă, frumoasă, blondă, ea a cucerit publicul prin forţa vocii, dar şi prin felul în care transmitea emoţie pe scenă. Cariera artistei s-a dezvoltat frumos, rămânând până în prezent una dintre solistele apreciate din muzica uşoară românească. Debutul său artistic şi bucuria primului premiu câştigat, emoţiile primelor apariţii în emisiuni radio sau de televiziune, dar şi experienţa de a apărea pe coloana sonoră a câtorva filme sunt câteva dintre subiectele discutate cu Marina Florea într-un interviu în care a rememorat momente surprinse de fotografiile din arhiva AGERPRES.AGERPRES: Marina, te invit să privim fotografii realizate de-a lungul carierei tale artistice, rugându-te să le comentezi şi să ne spui ce înseamnă acele momente pentru tine, ce amintiri îţi vin în minte privindu-le. Primele sunt de la Festivalul de la Mamaia, de fapt la Mamaia a fost debutul tău.Marina Florea: Doamne, ştii ce emoţii îmi creezi cu aceste fotografii? De câte ori îmi aduc aminte de debutul meu, din 1983, de la Mamaia, în mintea mea, în sufletul meu sunt prezente toate momentele, toate trăirile. Au fost emoţii triple. În primul rând, faptul că debutam în muzică, în al doilea rând, onoarea de cânta pe aceeaşi scenă cu atâtea vedete, marile valori de atunci şi de acum ale acestei arte minunate, iar în al treilea rând, faptul că am cântat cu orchestra Radiodifuziunii dirijată de maestrul Sile Dinicu. Atunci am câştigat trofeul Mamaia, cu melodia "Marea mea iubire, marea", compusă de maestrul George Grigoriu, un mare descoperitor de talente şi un compozitor polivalent, avea acest dar de a descoperi tinere voci.AGERPRES: Cum ai ajuns în atenţia maestrului Grigoriu?Marina Florea: În meseria asta, pe lângă talent trebuie să ai şi mult noroc, iar în cazul meu se pare că bunul Dumnezeu mi-a fost alături. Când eram mică nici nu gândeam să urmez acest drum minunat, dar muzica s-a ţinut de mine, nu eu de ea. A fost o întâmplare frumoasă cum sunt cele fericite din viaţa unui om. Prima care m-a descoperit a fost Mihaela Runceanu. Eram la un concurs de amatori, într-un concurs pe Capitală unde participa grupul artistic al Întreprinderii Aparate Măsură Control Otopeni, locul în care lucram atunci. În juriul concursului era Mihaela Runceanu, căreia se pare că i-am atras atenţia şi m-a dus la Şcoala Populară de Artă, unde am studiat muzică la clasa ei. Acolo, maestrul Grigoriu ne-a descoperit pe mine şi pe alţi colegi. Aşa am ajuns în 1983 la Mamaia, unde am cântat piese semnate de George Grigoriu. Din 1983 până la ultima ediţie a festivalului, am fost prezentă la aproape toate ediţiile, doar la două sau trei am lipsit. După ce am luat în trofeul în '83, am participat în fiecare an la secţiunile creaţie sau şlagăre, dar şi în recital.AGERPRES: Iată câteva poze de la Mamaia, din 1992. Îţi aminteşti ce melodie cântai?Marina Florea: Ce frumoase sunt... Cum să nu-mi amintesc? Era tot o piesă a maestrului Grigoriu, de fapt, ultima pe care mi-a scris-o, "Cui îi pasă de mine". Textul era semnat de Angel Grigoriu. E o piesă superbă, se cântă mereu la Festivalul "George Grigoriu" de la Brăila, care se ţine an de an, primăvara. E o mare bucurie să văd aceste poze! Uite, îmi amintesc şi rochia...Foto: (c) MIHAI SAVU / Arhiva istorică AGERPRES AGERPRES: Era greu, în anii '80, să procuri o rochie de scenă?Marina Florea: Până în 1990, exista în Televiziunea Română, în studiourile căreia eu am "crescut", un atelier unde se pregăteau ţinute pentru emisiuni, cu scenograful, realizatorul, se ţinea cont de ceea ce cântam, iar ţinuta trebuia să se potrivească foarte bine cu toate aceste elemente. Cum piese mai mişcate nu erau, pentru că nu aveam voie să dansăm, rochiile erau destul de sobre. Dar acest lucru era compensat de nişte decoruri frumoase, de efecte, de lumini, de buni operatori. Am lucrat cu mari profesionişti în TVR. După 1990 am lucrat ţinutele de scenă cu o doamnă de la casa de modă, cu care m-am împrietenit. Avea idei extraordinare, dar colaboram cu ea, ţinea cont de ideile mele.În TVR am lucrat mult cu Aurora Andronache, cu Tudor Vornicu, cu Titus Munteanu. Uite, îmi amintesc că rochia asta am purtat-o şi într-o emisiune TVR realizată de Aurora Andronache. Cred că era în 1986. Abia venisem dintr-un turneu în Turcia. Apoi a fost perioada în care cântam la barul Melody, o altă etapă a carierei mele. Acolo am colaborat cu Cornel Patrichi şi soţia lui Cornelia, nişte coregrafi extraordinari. Nu mai spun ce "reţetă" extraordinară era în distribuţia spectacolelor de la Melody - Marina Voica, Gil Dobrică, Dan Spătaru, Mihaela Oancea, Silvia Dumitrescu, Păuniţa Ionescu. Acolo a fost o şcoală extraordinară, aveam voie să cântăm în limba engleză, să dansăm pe scenă. Era un show extraordinar gândit de Viorel Păunescu, cel care a condus ani buni barul, mi-e dor de perioada aceea.Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Ne întoarcem la fotografii de la Mamaia, din 1993.Marina Florea: Uite, rochia aceasta e creată de doamna de la casa de modă despre care ţi-am povestit. Sunt fotografii minunate, mă bucur că AGERPRES a fost pe urmele noastre la aceste festivaluri, aşa avem amintiri. În fotografiile de la finalul acestui calup sunt alături de George Nicolescu, Angela Similea, Gabriel Cotabiţă. Ştiu că era un moment dedicat compozitorului George Grigoriu, iar noi toţi am trecut prin şcoala Grigoriu, dar în ani diferiţi. George Nicolescu a avut şi are superba piesă "Eternitate", Angela Similea are multe piese ale maestrului Grigoriu, a fost descoperită tot de dumnealui, Gabi Cotabiţă la fel. De Gabi mă mai leagă ceva drăguţ, cu el am cântat, în 1988, pe coloana sonoră a filmului de mare succes "În fiecare zi mi-e dor de tine", regizat de Gheorghe Vitanidis, muzica George Grigoriu, iar actorii care au jucat erau vârfuri ale teatrului şi filmului românesc - Stela Popescu, Alexandru Arşinel, Jean Constantin, Iurie Darie, Marin Moraru. Mă bucur de fiecare dată când revăd filmul.Foto: (c) SORIN LUPŞA / Arhiva istorică AGERPRES AGERPRES: Dar nu e singurul film la care ai participat, ai fost prezentă şi pe coloana sonoră a altor filme...Marina Florea: Aşa e, primul, unde am cântat cu Aurel Moga, a fost "Omuleţul", în 1984, regia Ion Popescu Gopo. Apoi au fost filmele "În fiecare zi mi-e dor de tine", despre care am vorbit mai devreme şi "Un studio caută o vedetă", în 1989, regia Nicolae Corjos şi "Atac în bibliotecă" în 1991, regia Mircea Drăgan.Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Fotografii din 2001, lansarea albumului "Steaua iubirii".Marina Florea: Doamne, ce emoţii am avut atunci, era primul meu CD! Lansarea a avut loc într-o clădire superbă, la Casa Oamenilor de Ştiinţă, au fost alături de mine mulţi colegi şi prieteni - Mihai Alexandru, Gabriel Dorobanţu, Ovidiu Komornyik - dar şi aproape toată redacţia muzicii uşoare din radio. Am simţit atunci cât de preţuită sunt de oamenii cu care am crescut radiofonic. Titlul albumului e dat de piesa lui Mihai Alexandru, dar am avut acolo şi piese compuse de Marcel Dragomir, Vali Sterian, Ovidiu Komornyik, Eugen Mihăescu, Dragoş Docan. Am colaborat cu mulţi compozitori, din toate generaţiile. La început am cântat piese dramatice, de linie, îmi plăceau pentru că astfel puteam demonstra mai bine posibilităţile mele vocale. Dacă stau să mă gândesc, primul premiu important cu o creaţie nouă a fost cu melodia "Pământ" a lui Horia Moculescu. Era tot în anii '80, eram foarte tânără şi am prezentat piesa în concursul "Şlagăre în devenire", care se transmitea în direct la TVR, de la Sala Radio. Piesa era grea, dar am simţit-o atât de profund... Cântam şi eram parcă ieşită din gândurile mele. Când am terminat, am văzut toată sala în picioare aplaudând. A fost bis, orchestra şi juriul se uitau uimiţi, nu mai văzuseră aşa ceva. Atunci am luat toate premiile concursului. De atunci, când mă întâlnesc cu Horia Moculescu îmi zice: "Florea, Florea, cine ţi-a compus prima piesă cu care ai luat premiu la creaţie?" Îmi doresc să mai fac piese cu el. Trebuie să amintesc un lucru important, apropo de concursul "Şlagăre în devenire". În perioada aceea erau festivaluri şi concursuri pe tot parcursul anului, erau la Sala Polivalentă festivalurile "Melodii", erau spectacole frumoase de televiziune, sâmbăta şi duminica toţi artiştii eram "pe bandă rulantă" în emisiuni cu muzică şi divertisment, erau nişte realizatori senzaţionali. Am avut şansa de a lucra cu vârfurile profesioniştilor din televiziune, din radio, cu nişte compozitori uriaşi. Când mă întâlnesc cu dragii mei colegi, ne aducem aminte de turneele minunate prin ţară. Toată vara eram pe litoral, sălile erau pline, se făceau câte două spectacole, ne roteam între staţiuni. Uite, ce bucurie că ne putem aduce aminte de perioade şi momente frumoase, chiar şi prin intermediul acestor fotografii!Foto: (c) PAUL BUCIUTA / AGERPRES FOTO AGERPRES: Şi totuşi, ai inclus în repertoriu şi piese ritmate, nu doar dramatice. Ştiu că realizatoarea tv Aurora Andronache spunea, referindu-se la tine, că "puţini au intuit în fetiţa timidă şi delicată care a debutat în 1983 cameleonica personalitate a artistei complexe de astăzi", referindu-se la "valenţele vocii, talentul interpretativ şi scenic". Iar Mihai Alexandru afirma că eşti "un vulcan din punct de vedere al energiei debordante".Marina Florea: Da, după '90 l-am cunoscut pe compozitorul Mihai Alexandru, am colaborat cu el şi am început să cânt piese ritmate, mişcate. Am văzut că îmi stă bine şi aşa. E adevărat, ceea ce ai spus tu sunt cuvintele Aurorei Andronache şi ale lui Mihai scrise pe coperta celui mai recent album al meu, "Stele perechi". Apropo de album, mărturisesc că iubesc să am piese noi, iubesc să imprim, în studioul muzical simţi că dai tot talentul, pui toată inspiraţia, aş sta în studio oricât.Foto: (c) ANGELO BREZOIANU / AGERPRES FOTO AGERPRES: Te-am văzut în urmă cu câteva luni într-un spectacol şi am simţit că şi acum, după atâţia ani de carieră, ai emoţii pe scenă.Marina Florea: Aşa e, am emoţii de fiecare dată, dar sunt emoţii constructive. Când păşesc pe scenă, emoţiile se transformă în bucurie, publicul mă ajută să fiu eu, prin dragostea pe care mi-o arată.AGERPRES: Iată o fotografie în care eşti la un spectacol dedicat actorilor, care a avut loc la UNITER.Marina Florea: Era un spectacol organizat pentru actori vârstnici, am mers cu bucurie acolo. De fapt, ori de câte ori sunt solicitată răspund cu mare drag invitaţiilor, de-asta suntem artişti, să bucurăm sufletul oamenilor.AGERPRES: Trei fotografii de la un spectacol la Sala Palatului.Marina Florea: Era un spectacol dedicat lui Mihai Constantinescu, împlinea 40 de ani de carieră muzicală. Am în repertoriu o piesă compusă de el, se numeşte "La capăt de cer". Îl admir şi-l preţuiesc pe Mihai Constantinescu, e o fire foarte sensibilă.Foto: (c) EMIL BADEA (C) / AGERPRES FOTO AGERPRES: De câţiva ani colaborezi mult cu Paul Surugiu - Fuego şi aveţi multe concerte împreună.Marina Florea: Paul e un artist talentat, muncitor, îşi iubeşte colegii, vine cu proiecte noi. Concertele despre care vorbeşti fac parte din proiectul lui "Gramofonul cu amintiri", unde cânt cu el şi cu Stela Enache. Aceste spectacole sunt minuţios gândite, cu multă atenţie a detalii, reprezentând un omagiu adus compozitorilor şi cântăreţilor care de-a lungul anilor au adus bucurie publicului. E un spectacol bine gândit, există un ecran mare pe scenă pe care rulează imagini cu artiştii omagiaţi. Noi trei am fost descoperiţi de maestrul George Grigoriu, în perioade diferite. Stela Enache în anii '70, eu în anii '80, iar Paul în anii '90. La final, cântăm toţi trei pe scenă, iar Paul spune că suntem "trio Grigoriu". Am avut spectacole cu ei în toată ţara, cu săli arhipline.AGERPRES: Iată o fotografie în care eşti alături de Paul Surugiu - Fuego, îţi înmânează o distincţie.Marina Florea: E o fotografie de la Braşov. Trebuie să spun că Paul are un proiect numit "Art by Fuego", el pictează frumos iar banii încasaţi din vânzarea tablourilor sunt donaţi artiştilor aflaţi în situaţii dificile sau copiilor talentaţi. Aici, la Braşov, mi-a înmânat diploma prin care am devenit membru de onoare al "Art by Fuego". Avem şi trei duete împreună, pe care le cântăm în spectacole, vocile se potrivesc foarte bine.AGERPRES: O fotografie de la o lansare, la magazinul Muzica.Marina Florea: Ştiu când e făcută, la o lansare de album a doamnei Marina Voica. Îmi amintesc cu plăcere că în 1986 am colaborat cu dumneaei şi cu Marina Scupra pe albumul "Marina Marina Marina". Eu şi Marina Scupra am debutat la Mamaia în acelaşi an. Mi-a părut atât de rău când am primit vestea că ea s-a prăpădit...AGERPRES: Ajungem la fotografiile de la lansarea albumului "Stele perechi", în noiembrie 2018.Marina Florea: E un album care mă bucură foarte mult, reuneşte piese mai vechi şi mai noi, scrise de compozitori din generaţii diferite - George Grigoriu, Jolt Kerestely, Dragoş Docan, Mihai Alexandru, Adrian Ordean, Robert Anghelescu. E prima colaborare cu Adi Ordean şi am constatat cât de bine şi de uşor se lucrează cu el. E foarte serios şi ţine cont de solistul pentru care scrie o piesă. La fel face şi Ovidiu Komornyik, ţine cont de ce doreşte artistul, e receptiv, e talentat şi un bun coleg. Cred că e foarte important acest aspect, pentru că fiecare artist are personalitatea sa.Foto: (c) Marina Badulescu / AGERPRES AGERPRES: Voi, artiştii din generaţia ta, nu sunteţi doar colegi, sunteţi prieteni.Marina Florea: E firesc, pentru că am "crescut" împreună. Fiecare a avut drumul lui, succesul lui, fiecare avea culoarul lui. Dar colaboram, ne sprijineam în idei, în stări. Avea Dan Spătaru o vorbă: "Măi copii, trebuie să treceţi scena, să ajungeţi la sufletul omului!". E vorba despre sentiment, ceea ce dai să ajungă la public, să-l faci să vibreze. Am acum în repertoriu o piesă a lui Mihai Alexandru în care sunt ca un taifun - "Asta-i seara mea". O cânt în toate concertele. Acum colaborez şi cu Teatrul "Davilla" din Piteşti, acolo avem eu, Stela şi Paul spectacolul "Gramofonul cu amintiri".AGERPRES: Îţi mulţumesc pentru amintirile frumoase pe care ni le-ai împărtăşit, îţi doresc sănătate şi mult succes!Marina Florea: Iar eu îţi mulţumesc frumos că mi-ai adus, prin aceste fotografii minunate, amintirile aproape. A fost o bucurie să fie aici, cu tine, să stăm de vorbă.AGERPRES/(autor: Marina Bădulescu, redactor arhiva foto: Mihaela Tufega, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Anda Badea)