Donald Tusk: Liderii din UE vor trebui să se reunească în aprilie pentru un summit special asupra Brexitului

Umbra demonilor interiori, atât individuali cât şi colectivi, planează asupra thriller-ului horror 'Us', în care joacă actriţa Lupita Nyong'o, şi este folosită ca argument de actriţă pentru a explica de ce atunci când începe un nou proiect se lasă cuprinsă de teamă şi incertitudine, relatează EFE."Acest film arată cum putem deveni noi cei mai mari duşmani ai noştri", a mărturisit ea. "Sunt cel mai mare duşman al meu de fiecare dată când încep un nou proiect. Pornesc cu teamă. Mereu lucrez la ceva ce nu am mai făcut până atunci", a explicat tânăra actriţă."Prin urmare există o frică de necunoscut. Teamă dacă ceea ce fac va fi sau nu bine primit, sau dacă voi aborda bine personajul. Iar în acest film trebuia să descifrez două personaje, astfel încât eram cuprinsă deja de frică, eram aproape paralizată din această cauză", a adăugat Lupita Nyong'o. Foto: (c) Greg Allen/APLaureată cu Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru '12 Years a Slave (2013)', actriţa de origine kenyană născută în Mexic conduce distribuţia filmului 'Us', noua propunere a regizorului Jordan Peele lansat weekendul trecut pe marile ecrane după aclamatul său lungmetraj 'Get Out' (2017).Combinând din nou teroarea cu reflecţia social-politică, 'Us' prezintă un cuplu de culoare şi cei doi copii ai lor care îşi petrec vacanţa la o casă de pe plajă. Însă liniştea lor este întreruptă atunci când pe aleea casei apar patru figuri înspăimântătoare: cele patru persoane sunt de fapt dublurile fiecărui membru al familiei lor.Declinul visului american, mizeriile societăţii contemporane, represiunea şi respingerea celui care este diferit, psihoza colectivă şi spectrul consumismului sunt câteva dintre temele abordate de acest lungmetraj prin intermediul acestor stafii, "doppelgängers", care i-au permis lui Nyong'o să interpreteze două personaje opuse dar interconectate prin legături esenţiale."Îi sunt foarte recunoscătoare lui Jordan pentru că mi-a oferit o hartă care m-a îndrumat să creez aceste două personaje pe care mi le-am dorit tridimensionale iar spectatorii să aibă o perspectivă echilibrată a ambelor", a explicat actriţa.După reflecţia asupra rasismului în 'Get Out', care a făcut din Peele unul dintre cineaştii cei mai implicaţi în cauza afro-americană a momentului, o mare parte a criticilor aştepta din partea lui o confirmare pe acelaşi drum. Totuşi, deşi, protagoniştii sunt membri ai unei familii de culoare, întreaga echipă de filmare a ţinut să sublinieze că filmul are şi alte înţelesuri."Este un lucru cu care spectatorii nu prea sunt obişnuiţi", a spus actriţa referindu-se la faptul ca o familie de negri să se afle în centrul unui film horror. Însă nu rasa este subiectul filmului. De fapt acest lucru este destul de discret şi nerelevant în ce priveşte povestirea", a subliniat Lupita.Admiratoare înfocată a lui Peele ("este un vizionar şi un regizor extrem de inteligent", a spus ea), actriţa a povestit că a ajuns să-l întâlnească pe cineast cu ajutorul fostului său coleg de platou Daniel Kaluuya, protagonist al filmului 'Get Out', alături de care a jucat şi în 'Black Panther' (2018)."Mi-a spus că Jordan vrea să mă cunoască şi dacă vreau să-i dau numărul meu de contact. I-am răspuns că mă simt onorată şi că vreau o întâlnire imediat", a spus ea râzând.Fără a se declara fană absolută a genului horror, Nyong'o a povestit că Peele i-a dat ca temă pentru 'Us' să vizioneze 'Let the Right One In' (2008), 'The Birds' (1963), 'Funny Games' (1997), 'A Tale of Two Sisters' (2003) şi 'Annihilation' (2018).Actriţa a recunoscut totuşi că acest gen are ceva "terapeutic" care îi ajută pe spectatori să ajungă "în locuri necunoscute" şi să-şi exorcizeze proprii lor demoni."Cred că acesta este motivul pentru care ne plac filmele de groază. Suntem toţi de acord că intrăm în sala de cinema întunecată pentru a fi terifiaţi, pentru a vedea lucruri respingătoare, după care vom ieşi cu bine afară şi vom fi eliberaţi de demoni", a încheiat actriţa.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Irina Giurgiu)