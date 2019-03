Romică Pașcu vine joi la GSP Live, de la 09:01 » Dezvăluiri despre secretele „Cooperativei” din fotbalul românesc

16:30

Tiberiu Csik (47 de ani) a fost de 6 ori campion cu Steaua în glorioasa perioadă de la jumătatea anilor '90. În ziua de azi, când CSA Steaua și FCSB sunt în plin război cu privire la confictul identitar, Csik are ideile clare și pentru el e o difență mare între Steaua și FCSB. „A fost un vis să joc la Steaua, țineam cu ei de mic. Când am vazut Ghencea, mi-am spus «vai unde am ajuns». ...