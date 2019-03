Fotbal: Răzvan Marin "este un adevărat jucător al lui Ajax", spune un celebru antrenor olandez

17:30

Ediţia din acest an a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), care se va desfăşura între 14 şi 23 iunie a.c, va avea ca temă ''Arta de a dărui'' şi va reuni peste 500 de evenimente, primele bilete fiind puse în vânzare miercuri, cu prilejul Zilei Mondiale a Teatrului, au anunţat organizatorii."Avem o bucurie imensă şi un privilegiu deosebit să prezentăm astăzi, chiar de Ziua Mondială a Teatrului, programul de spectacole al acestei ediţii a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu, pusă sub semnul distinctiv şi asumat a ceea ce noi am numit ARTA DE A DĂRUI. Este reverenţa noastră în faţa unui public minunat şi generos care, de 26 de ani, ne însoţeşte în această călătorie uluitoare prin lumea artelor spectacolului, cu încredere, iubire şi pasiune, pe care le primim şi i le dăruim, la rândul nostru. Sper, împreună cu echipa şi partenerii Festivalului, că şi în acest an vom crea momente de desfătare artistică pentru publicul de toate vârstele şi vă aşteptăm cu cel mai bun program la Festival", a declarat preşedintele FITS, Constantin Chiriac, potrivit unui comunicat de presă, remis AGERPRES.Potrivit organizatorilor, cea de a XXVI-a ediţie a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu va cuprinde 540 de evenimente în 75 de spaţii de joc, la care vor participa 3300 de artişti şi invitaţi din 73 de ţări.Printre spectacolele ale căror bilete se pun în vânzare miercuri seară, după ora 18, se numără "Venezuela"/ Batsheva Dance Company (Israel), "Izvorul dansului" / Session - Colin Dunne & Sidi Larbi Cherkaoui (Irlanda, Belgia), "Dama cu camelii" / Li Yaxian - Chongqing Chuanju Theatre (China), "Stelele circului contemporan" / La Galerie - Machine de Cirque (Canada) şi "Doi în unu / One, One & One"/ Vertigo Dance Company (Israel).De asemenea, se vor putea cumpăra bilete la spectacolele Teatrului Naţional "Radu Stanca" Sibiu programate în cadrul FITS 2019: "Ulciorul sfărâmat" (regia: Dominic Friedel), "Hin und Her" (regia: Alexander Riemenschneider), "Ierusalim" (regia: Bogdan Sărătean), "Un tramvai numit Popescu" (regia: Gavriil Pinte) şi două producţii care vor avea premiera în perioada imediat următoare - "Ivona, principesa Burgundiei" (regia: Botond Nagy) şi "Cui i-e frică de Virginia Woolf" (regia: Andrei şi Andreea Grosu).Celelalte două seturi de bilete vor fi scoase la vânzare pe 18 aprilie, respectiv 14 mai a.c.Printre spectacolele eveniment ale acestei ediţii se mai află "Hamletul lui Dodin / Lev Dodin's Hamlet"- Maly Drama Theatre -Theatre of Europe, St. Petersburg (Rusia), "Bucuria / Joy" - Emilia Romagna Teatro Fondazione & Pippo Delbono Company (Italia), "Furtuna lui K. / K. Tempest" - Matsumoto Performing Arts Centre (Japonia), "Starea de asediu / State of Siege" - Theâtre de la Ville, Paris (Franţa), "Peer Gynt" - Dramaten, The Royal Dramatic Theatre of Sweden (Suedia) şi "Dans la infinit / R.O.O.M./Mirror in the Mirror" - Noism1, RYUTOPIA Residential Dance Company (Japonia).Biletele puse în vânzare pot fi achiziţionate de la Agenţia Teatrală (str. Nicolae Bălcescu nr. 17), de marţi până sâmbătă, între 11,00 şi 18,00, şi duminică, în intervalul 10,00 - 14,00.Bilete online şi mai multe informaţii despre spectacolele FITS 2019 se găsesc pe www.sibfest.ro. AGERPRES / (AS - autor: Oana Mălina Negrea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea) Sursa foto: www.sibfest.ro