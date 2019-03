Doliu în lumea muzicii! Cornelia Tăutu a murit

13:40

Devenită mămică în urmă cu aproape patru luni, Andreea Ibacka a spus în cadrul unui interviu cum a reușit să slăbească după ce a născut-o pe fiica ei și a lui Cabral. Soția prezentatorului de la Pro TV a făcut în timpul declarațiilor o mărturisire-bombă: urmează al doilea copil al cuplului. Citește și: Andreea Ibacka, despre relația […] The post Andreea Ibacka a spus cum a slăbit după ce a născut-o pe fiica ei și a lui Cabral appeared first on Cancan.ro.