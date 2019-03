Romania2019.eu/MAE: Ciamba a transmis Parlamentului European determinarea Preşedinţiei României în identificarea unei soluţii mai clare în procesul Brexit

18:30

Ana-Maria Popescu, campioana olimpică cu echipa de spadă la Rio de Janeiro, a apreciat că în proba ei nu mai există o scară valorică bine definită şi oricare dintre primele 30 de sportive poate produce o surpriză, într-un an dominat de concursurile de calificare la JO 2020 de la Tokyo.Ana-Maria Popescu, participantă la patru ediţii de olimpiadă, a apreciat că ultimele rezultate, inclusiv aurul din Cupa Mondială de la Budapesta, au ridicat moralul înaintea calificărilor care vor începe pe 1 aprilie: ''Pentru fiecare dintre noi a fost un rezultat de moral, aveam nevoie, ne dă încredere, dar asta a trecut. Am văzut unde suntem în acest moment şi ne-am demonstrat în continuare că putem să fim pe podium. Doar că, din aprilie, toţi sportivii îşi doresc, indiferent că au o şansă mai mică sau mai mare. Sunt acolo, or să facă tot ce e omeneşte posibil să-şi câştige biletele, iar noi nu ne vom lăsa mai prejos, cu siguranţă. Oricine din primele 30 de sportive poate câştiga o competiţie, nu mai există acea scară valorică atât de bine definită, oricine poate produce surpriza, nu ai nicio garanţie. Eu mă simţeam complet ieşită din formă înainte de Ungaria, am reuşit să demontez cumva şi mitul coreencelor la acea competiţie, dar trebuie să fim atenţi atât la sportivii valoroşi, cât şi la cei care vin din urmă''.Campionatele Mondiale de scrimă de la Budapesta, din luna iulie, reprezintă momentul de vârf pentru scrimerii din acest an, pentru că oferă cele mai multe puncte în cursa de calificare pentru Tokyo. Un podium mondial în Ungaria asigură în mare măsură şi biletul la olimpiadă.''Cel mai important concurs de calificare este CM de la Budapesta din iulie, iar acolo în procent de 80% se poate face calificarea. Mai sunt competiţiile de Grand Prix şi campionatele europene, dar nu primeşti aşa de multe puncte ca la Mondiale'', a opinat Marius Florea, preşedintele Federaţiei Române de profil, la conferinţa de presă care a promovat Campionatele Naţionale de scrimă (28 martie-2 aprilie).Anul viitor, un concurs regional din Europa va furniza ultimele bilete la JO 2020, dar Ana-Maria Popescu speră ca niciun scrimer român să nu ajungă în această situaţie: ''O singură dată am participat la acel al treilea criteriu de calificare, eram foarte tânără, înainte de Atena în 2004, şi a fost cea mai grea competiţie la care am participat vreodată. Încărcătura este atât de mare, ştii că acea competiţie e pe principiul acum ori niciodată şi fiecare pas greşit te poate lăsa acasă. De aceea încercăm să facem tot posibilul să câştigăm biletele până să ajungem la ultimul criteriu. Eu nu cred în noroc sau ghinion, dar acolo chiar ţine de şansă''.În ce priveşte şansele echipei feminine de spadă de a prinde Jocurile de la Tokyo, pentru a-şi apăra titlul de campioană olimpică en titre, Ana-Maria Popescu a opinat că situaţia nu este roză în acest moment, dar echipa trebuie să creadă în şansa de calificare: ''Asta e realitatea cu care ne confruntăm în acest moment, dar avem o şansă atât timp cât suntem acolo. De exemplu, la etapa din China, Germania a câştigat competiţia, chiar dacă nimeni nu-i dădea vreo şansă. Nu au mai urcat pe podium de ani buni, dar dacă eşti acolo ai o şansă. Nouă încă ne lipseşte experienţa şi curajul de a aplica ce facem la antrenament, dar fiecare competiţie poate veni cu o surpriză, noi vom fi acolo şi voi încerca să-mi motivez şi colegele, pentru că ar fi păcat să rămână acasă campioana olimpică''.Tiberiu Dolniceanu, vicecampion olimpic la Londra, a reuşit un nou podium la Cupa Mondială după aproape patru ani şi speră ca după câteva concursuri să intre în primii 16 sabreri şi să scape de calvarul tururilor preliminare din competiţii: ''Cred că am două sezoane de când trag şi grupele şi e enorm de greu, orice se poate întâmpla. Stai foarte mult în sală, până seara şi nu ştii cine îţi vine pe culoar. Sunt foarte mulţi sportivi buni care au picat din primii 16 şi poţi să pleci liniştit din prima zi. Mă bucur că în ultimul timp îmi merge foarte bine, chiar am prins încredere şi sper ca la următoarele două concursuri să intru în primii 16 şi să scap de prima zi. De asta aveam nevoie pentru psihicul meu, să fac un podium şi de acolo să încep. Am stat doi ani de zile şi am vorbit cu mine, ce se întâmplă de nu mai scot rezultate, dar fac acelaşi lucru, şi mă bucur că am trecut peste chestia asta''.AGERPRES/(A-AS/autor: Teodor Ciobanu, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu)