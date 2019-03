Ce campionat de handbal avem :) Trei rezultate de egalitate într-o etapă! „M-am săturat să trăiesc în lumea asta mizeră. Îmi vine să emigrez!”

19:30

Cosmin Contra i-a răspuns lui Cornel Dinu, care l-a acuzat pe selecționer de lipsă de experiență după eșecul din Suedia, scor 1-2.„Să vorbim că nu am experiență după 9 ani de antrenorat... Am reușit s-o salvez pe Getafe de la retrogradare când nimeni nu-i mai dădea nicio șansă. Am făcut multe alte lucruri în cariera mea.Sunt antrenori cu experiență care au pierdut meciuri importante deși echipele lor conduceau. ...