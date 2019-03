Tramvaiul 41 se va suspenda o lună, vara aceasta, pentru finalizarea lucrărilor pe două mari şantiere

20:10

Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, într-o întâlnire deputații conservatori, că va demisiona din funcție înainte să înceapă următoarea rundă de negocieri. Theresa May declară că va demisiona din funcția de prim-ministru de îndată ce ”Brexitul va fi livrat”, scrie BBC News. Downing Street a confirmat oficial ceea ce a spus premierul. "A fost […] Post-ul Theresa May anunță că va demisiona înainte să înceapă următoarea rundă de negocieri pentru Brexit apare prima dată în Libertatea.ro.