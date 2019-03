ONU: Statele Unite au fost izolate în discuţiile din Consiliul de Securitate dedicate Înălţimilor Golan

23:40

România a reuşit miercuri să iasă pe pieţele externe cu un volum foarte mare de titluri de stat în euro, cu randamente şi termene diferite, cel mai mare fiind pe 30 de ani, ceea ce înseamnă încrederea investitorilor în această ţară, a declarat ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici."Am decis să ne finanţăm, cum fac şi alte state normale, adică să mă împrumut pentru ce am nevoie în acest an în primul semestru, după care să încep să mă împrumut dacă doresc din piaţă şi costurile îmi convin ca şi Minister de Finanţe pentru anul care urmează. Aşa este logica în orice Minister de Finanţe care ştie cum să procedeze vizavi de datoria unei ţări într-un mod responsabil. Faptul că este interes pentru titluri de stat în euro din partea investitorilor străini, asta înseamnă încredere pe termen lung într-o ţară, în Guvenul unei ţări. Este primul an în care România iese pe un termen atât de lung, la 30 de ani (...) România reuşit azi să iasă în pieţele externe cu un volum foarte mare de titluri de stat în euro pe randamente diferite şi perioade diferite, cea mai mare fiind pe 30 de ani, ceea ce înseamnă foarte mult, este un mesaj foarte clar din partea pieţelor externe vizavi de economia românească", a spus Teodorovici, miercuri seara, la Digi24.Acesta a subliniat că anul acesta o să avem deficit de 2,76% din PIB, ceea ce înseamnă undeva la 28-29 miliarde lei, şi există necesar de finanţare, acesta este deficitul care trebuie asigurat din piaţă, pe lângă ceea ce trebuie asigurat pentru a refinanţa ce ajunge la scadenţă."Dacă PIB-ul e mult mai mare faţă de an trecut, faţă de acum 2 ani, cu 33% faţă de 2016, este normal ca suma per total să fie mult mai mare (...)În Parlament s-a stabilit de către Guvern un deficit de 2,55% din PIB, asta ne-am şi angajat faţă de partenerii noştri externi, dar repet, asta e o strategie de finanţare pe care Ministerul de Finanţe, Guvernul, a prezentat-o public la început de an, ceea ce se face an de an. Nu este niciun secret, nimeni nu ascunde absolut nimic, totul e transparent şi făcut conform legii", a precizat Eugen Teodorovici.Întrebat de explicaţie are pentru faptul că dobânda la care s-a împrumut România, de 4,65% este mai mare decât cea de 4,29% la care se împrumută Grecia, ministrul Finanţelor a explicat că fiecare ţară are nivelul ei de rating, este percepută într-un fel sau altul, de la caz la caz."Dar comparaţi sau verificaţi proporţiile vizavi de ce se împrumuta Grecia puţin mai devreme, anul trecut sau acum doi ani şi aşa mai departe. La România, la fel. Nu e vreo diferenţă de cost, sau România se împrumută mai scump decât altele pentru că noi suntem nu ştiu cum. Nu e adevărat. Suntem văzuţi, percepuţi pozitiv la nivel internaţional şi o să vedeţi în ceea ce urmează că va fi aceeaşi abordare, aceeaşi logică pozitivă din piaţă", a mai spus şeful de la MFP.Ministerul Finanţelor Publice a împrumutat miercuri 3 miliarde de euro în urma lansării unor noi serii de obligaţiuni în programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes". Conform Ordinului publicat în Monitorul Oficial, emisiunea a fost administrată de către Citigroup Global Markets Limted, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, JP Morgan Securities plc şi Societe Generale. Suma aferentă emisiunii va fi utilizată pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea şi rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale.AGERPRES/(AS-editor: Nicoleta Gherasi, editor online: Alexandru Cojocaru)