FAKE-NEWS de ULTIMĂ ORĂ, marca PSD!

18:10

De altfel, singurele excepții aduse sunt cele care privesc tot statul: acesta este scutit de extra taxe când se împrumută de la bănci, dar nu și noi. Mai mult, modificările în continuare avantajează protejații de partid și interesele speciale ale unora, în detrimentul nostru al tuturor, susține deputatul USR Claudiu Năsui. Guvernul a acuzat in nenumarate randuri ca din cauza ROBOR si a modului in care este calculat romanii platesc rate mari la creditele in lei si a promis ca va gasi o varianta prin care sa le faca viata mai usoara celor care au contractat imprumuturi in moneda nationala. Asadar, a luat decizia de a introduce un nou mod de calcul al referintei pentru creditele in lei, se arata in proiectul de ordonanta care modifica controversata OUG 114, pus in dezbatere pe site-ul Ministerului de Finante, marti, aproape de miezul noptii si cu doar o zi inainte ca actul normativ sa ajunga pe masa Guvernului. Potrivit proiectului, creditele in lei se vor raporta la un indice de referinta calculat pe baza tranzactiilor efective, aproape in totalitate tranzactii pe termen scurt, ce va fi calculat de catre BNR trimestrial. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anuntase inca de marti ca noua formula de calcul al referintei pentru creditele in lei se va aplica doar imprumuturilor noi. Pentru cele existente, a afirmat el, exista posibilitatea unei refinantari. Asta desi in repetate randuri a spus ca va fi valabila si pentru creditele aflate in derulare. Articolul integral pe ZIARE.COM