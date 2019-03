UNJR, după discuţia cu preşedintele Iohannis: Am vorbit despre PROTOCOALE, deciziile CSAT, tensiunea din sistemul judiciar

09:40

Simona Halep a câştigat primul set cu 6-4, după 46 de minute. În setul al doilea, jucătoarea din România a reuşit o revenire spectaculoasă. De la 1-5, Halep a câştigat cu 7-5 şi a câştigat biletul pentru semifinalele turneului. "I have to win this tournament!"@Simona_Halep has her eyes on the #MiamiOpen pic.twitter.com/Y2IguSFKUE — WTA (@WTA) March 27, 2019 Simona a inceput foarte bine partida, cu un break, însă şi-a pierdut serviciul imediat. A urmat un nou break al Simonei, iar diferenţa a...