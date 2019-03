ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 28 MARTIE

13:20

Filmul "Dogman" a fost marele câştigător la gala David di Donatello Awards 2019, cel mai important eveniment al industriei cinematografice italiene, organizat marţi seară, unde această poveste napolitană regizată de Matteo Garrone a câştigat nouă trofee dintre cele 15 la care a fost nominalizată, informează hollywoodreporter.com.A 64-a ediţie a galei a fost difuzată în direct de gazda sa tradiţională, postul de televiziune RAI, după ce ultimele ediţii au fost transmise de Sky Italia. Sub conducerea asigurată de Piera Detassis, prima femeie care deţine funcţiile de preşedinte şi director artistic al Academiei de Film Italiene, gala David di Donatello Awards a trecut printr-o transformare majoră.Piera Detassis a redus efectivele academiei pentru a elimina acei membri vechi care nu mai lucrează de ani buni în industria cinematografică. Ca urmare, numărul membrilor Academiei de Film Italiene a scăzut de la 2.148 la 1.559.În mod deloc surprinzător, lungmetrajul "Dogman", nominalizat la 15 categorii, a câştigat premiile pentru cel mai bun film şi cel mai bun regizor. S-a impus şi la categoriile scenariu original, actor în rol secundar, imagine, scenografie, machiaj, montaj şi sunet.În schimb, protagonistul din "Dogman", Marcello Fonte, care a câştigat premiul pentru interpretare masculină la Cannes 2018, Silver Ribbon Award şi premiul pentru cel mai bun actor la gala European Film Awards 2018, a fost întrecut la gala de marţi seară. Premiul pentru cel mai bun actor în rol principal a fost câştigat de Alessandro Borghi pentru interpretarea personajului Stefano Cucchi din filmul "On My Skin", produs de Netflix.Deşi distribuitorii italieni au protestat public faţă de includerea filmelor Netflix în festivaluri şi gale de premiere, platforma de streaming americană s-a descurcat destul de bine la gala David di Donatello Awards 2019.Filmul "On My Skin" s-a impus şi la categoria "cel mai bun regizor debutant" (Alessio Cremonini), premiul pentru cei mai buni producători a fost câştigat de Luigi Musini şi Olivia Musini de la compania Cinemaundici, iar Andrea Occhipinti de la compania de producţie Lucky Red a fost distins cu David Giovani Award - un trofeu aflat la ediţia sa inaugurală, ales de 3.000 de elevi din liceele italiene.Alfonso Cuaron a fost prezent la gală pentru a accepta premiul pentru cel mai bun film străin, unde pelicula sa "Roma" s-a impus în faţa lungmetrajelor "Bohemian Rhapsody", "Phantom Thread", "Cold War" şi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".Tim Burton, aflat la Roma pentru a promova filmul său "Dumbo", a fost recompensat cu un premiu David di Donatello pentru excelenţă în cinematografie. Premii speciale David di Donatello au fost decernate anul acesta actriţelor Uma Thurman şi Francesca Lo Schiavo, şi regizorului Dario Argento."Call Me By Your Name", de Luca Guadagnino, a câştigat premiul pentru cel mai bun scenariu adaptat şi cel mai bun cântec original ("Mystery of Love", de Sufjan Stevens).Elena Sofia Ricci a fost desemnată cea mai bună actriţă pentru evoluţia sa din "Loro", un film biografic despre Silvio Berlusconi. Marina Confalone a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru evoluţia sa din "The Vice of Hope".Nanni Moretti s-a impus la categoria "cel mai bun documentar" cu producţia "Santiago, Italia".Organizatorii au introdus un nou premiu în palmaresul din acest an, David al Spectatorilor, care onorează filmul cu cel mai mare succes de box office. Trofeul a fost câştigat de pelicula "There Is No Place Like Home", de Gabriele Muccino. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu; editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Anda Badea)