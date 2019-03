Vâlcov iartă RCS&RDS? Se suspendă amenzile

12:50

De ce aceasta atitudine fata de magazinele SH? Probabil pentru ca de-a lungul timpului s-au creat diverse mituri fata de aceste magazine, insa de cele mai multe ori aceste mituri pot fi spulberate. Mituri create in jurul magazinelor Second Hand Hainele sunt murdare si poti lua diverse boli. Aceasta cred ca este cea mai mare teama fata de aceste magazine. Nu multi stiu insa ca aceste magazine trebuie sa spele marfa si sa obtina certificat de dezinfectie inainte de comercializare, altfel riscand chiar sa fie inchise. Daca stam sa ne gandim, nici cu hainele noi nu prea avem garantii, pentru ca nu se stie prin ce depozite au fost tarate. Ideea este ca hainele trebuie spalate inainte de purtare, indiferent daca sunt luate de la SH sau sunt noi-noute. Doar persoanele cu o situatie financiara proasta se imbraca de la Second Hand. Da’ de unde! Gasesti prin magazinele acestea toate tipurile de persoane, de la persoane cu studii superioare, oameni angajati cu salarii frumusele si inclusiv persoane publice. De obicei, clientii unor astfel de magazine sunt in cautare de chilipiruri, dar si de lucruri mai deosebite, cu care sa se deosebeasca de cei din jur. Adevarul este ca devine frustrant sa vezi ca mai poarta inca 20 de insi tricoul tau preferat achizitionat cu bani multi de la nu stiu ce firma. Si atunci incepi sa cauti alternative, iar printre aceste alternative sunt si magazinele Second Hand. Hainele de la Second Hand nu sunt de calitate si sunt deteriorate. Daca facem o astfel de generalizare, gresim. Da, sunt magazine de SH care vand haine la kilogram si atunci intr-adevar se mai pot strecura si haine cu defecte. Insa poti gasi si haine de foarte buna calitate in astfel de magazine, mai ales in magazinele mici, asa-zisele buticuri vintage, care isi aleg cu mare atentie hainele pe care le vand si unde poti gasi mici comori. Magazinele SH sunt dezordonate si nu dispun de cabine de proba. Da, poate ca unele magazine Second Hand de cartier sunt mai dezordonate, nu dispun de spatiu suficient sau cabinele de proba lipsesc cu desavarsire. Sau, mai rau, dispun de o cabina sau cel mult doua improvizate, experienta in sine de a proba haine fiind mai putin placuta. Dar aceste situatii nu se intalnesc foarte des, pentru ca cele mai multe magazine SH au inchiriat/cumparat spatii generoase, sunt foarte bine organizate si structurate, dispun de cabine de proba si au chiar si vitrine cu manechini expusi. Practic, magazinele cu haine la mana a doua fac tot posibilul sa se alinieze magazinelor cu haine noi-noute, lucru care le iese destul de bine. Cat castiga magazinele de Second Hand Romanii au inceput sa prinda gustul produselor la mana a doua. La magazinele Second Hand nu se cumpara doar pe timp de criza, asa cum ne-am astepta, acestea au clienti pe tot parcursul anului. Unele castiga mai mult, altele mai putin, cert este ca se observa la majoritatea magazinelor de acest fel un trend ascendent in ceea ce priveste vanzarile. Lanturile mari de magazine SH care au mai multe reprezentante au castiguri mai serioase, dar nici buticurile de cartier nu se pot plange de clienti. Care este diferenta intre cele doua categorii de magazine, din punct de vedere al incasarilor si profitului inregistrate in 2017, se poate observa in cele doua grafice de mai jos. PROFIT CIFRA DE AFACERI HUMANA PEOPLE TO PEOPLE Humana People to People este o retea de 31 de organizatii membre, ce isi au sediul in Europa, SUA, Africa, Asia si America Latina si sustin diverse proiecte de dezvoltare ce au ca scop lupta impotriva saraciei. Humana People to People SRL a fost infiintata in Romania in 2006 cu scopul de a vinde haine, incaltaminte și accesorii second-hand de o calitate superioara si la un pret accesibil. Primul magazin a fost deschis in Brasov si astazi reteaua Humana cuprinde peste 40 de magazine in toata tara. Vanzarile Humana au crescut vertiginos in ultimii ani, aproape triplandu-si cifra de afaceri intr-un termen scurt de 4 ani. Astfel in 2017 cifra de afaceri a companiei a fost de 14 milioane de RON, cu 7,6% mai mult fata de 2016 si cu 40% mai mult fata de 2015. Daca cifra de afaceri a crescut in ultimii ani, nu putem spune acelasi lucru si despre profit, acesta avand diverse oscilatii de la an la an. Dupa cresterea semnificativa inregistrata in 2016, in 2017 profitul a scazut cu 33%, ajungand la suma de 2 milioane de RON. Magazinele MONDA (Q BIZ MANAGEMENT SRL) MONDA cuprinde o retea de 9 magazine Second Hand in capitala. Avand spatii mari de desfacere si loturi noi de marfa in fiecare saptamana, MONDA a reusit sa-si consolideze afacerea sis a-si creeze un nume pe piata de profil. In ultimii 4 ani, cifra de afaceri a avut un trend ascendant, aproape dublandu-si valoarea, de la 31 de milioane de RON in 2014, la 61 de milioane de RON in 2017. Profitul a inregistrat in 2017 o prima scadere din ultimii 4 ani. Astfel, in 2017 profitul era de 2,7 milioane de RON, cu 10% mai mic fata de 2016 si 2015. DRAG SI DRAGA Avand un concept de butic vintage, DRAG SI DRAGA este tipul de magazin Second-Hand care a stiut sa se reinventeze. Cu haine atent selectionate, acest magazin cochet promoveaza crearea unui stil vestimentar unic, original. Accentul foarte mare se pune si pe crearea unei relatii apropriate cu clientela si crearea unei atmosfere placute si prietenoase care te imbie sa revii de fiecare data. Se pare ca acest tip de promovare isi culege acum roadele, dovada fiind incasarile din ce in ce mai mari ale magazinului, de la an la an. Si dovada sunt si aprecierile facute de persoane cunoscute din showbiz-ul romanesc – un feedback pozitiv despre magazin l-a avut Geanina Corondan, care a scris cateva lucruri frumoase despre oamenii care se ocupa de acest mic business. Chiar daca sumele nu se compara cu cele ale lanturilor de magazine prezentate mai sus, cresterea vanzarilor este consistenta si e de apreciat. In 2017, cifra de afaceri a magazinului DRAG SI DRAGA a fost de 70.000 de RON, cu 80% mai mult decat in 2016 , iar profitul de 33.700 de RON, cu 8,7% mai mult fata de anul precedent. Intr-o lume bazata pe productia in masa a unor bunuri de unica folosinta, se pare ca magazinele Second Hand au reusit sa-si creeze o nisa care devine din ce in ce mai profitabila. Succesul lor depinde de capacitatea acestora de a se reinventa si de a se elibera de stigmatul pe care-l aveau aceste magazine in trecut. Astazi, combinatiile eclectice si originale pe care le poti obtine cu hainele de mana a doua sunt din ce in ce mai cautate si apreciate.