Acceptă oferta a doua oară! Griezmann a spus "DA" unui salariu de 16 milioane de euro pe an, mai mic decât are la Atletico

09:30

Gigi Becali a încercat să-l transfere pe Răzvan Marin în 2016, pe vremea în care acesta încă evolua în Liga 1 Betano, la Viitorul. Omul de afaceri a recunoscut că i-a oferit 1.5 milioane de euro lui Gică Hagi, dar mutarea nu s-a mai făcut. Chiar dacă nu a dat prea multe informaţii, cel mai probabil totul a picat din cauza sumei de transfer. Răzvan Marin se transfera, câteva luni mai târziu, la Standard Liege, pentru 2.5 milioane de euro. "Am vrut să îl iau pe Răzvan Marin, dar nu am putut. Am vr...