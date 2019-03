Loto 6 din 49. Rezultatele extragerii Loto 6/49, numerele de joi, 28 martie 2019

07:50

Un elicopter Mi-8 al Ministerului Apărării din Kazahstan s-a prăbuşit miercuri în regiunea Kizilordinsk din sudul ţării, în apropiere de graniţa cu Uzbekistanul, şi toţi cei 13 aflaţi la bord şi-au pierdut viaţa, a anunţat preşedintele Kasîm-Jomart Tokaev, transmit Xinhua şi EFE. Accidentul s-a produs în cursul unor exerciţii, a menţionat pe Twitter noul şef