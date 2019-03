''Zilele Educaţiei Medicale'', de vineri până pe 7 aprilie, la UMF

15:50

Producţiile de televiziune "Killing Eve" şi "A Very English Scandal" au dominat joi nominalizările din acest an de la BAFTA TV Awards şi BAFTA TV Craft Awards, informează deadline.com.Serialul "Killing Eve", produs de BBC America, şi miniseria "A Very English Scandal", o coproducţie BBC - Amazon, vor concura la 14 respectiv la 12 categorii de premii. Miniseria "Patrick Melrose" a primit în total şase nominalizări la cele două gale, iar serialele "Bodyguard" şi "The Little Drummer Girl" vor concura fiecare la cinci categorii.La categoria "cel mai bun serial dramatic" au fost nominalizate producţiile "Killing Eve", "Bodyguard", "Informer" şi "Save Me".Hugh Grant ("A Very English Scandal") va concura la categoria "cel mai bun actor" cu Benedict Cumberbatch ("Patrick Melrose"), Chance Perdomo ("Killed By My Debt") şi Lucian Msamati ("Kiri").La categoria "cea mai bună actriţă" au fost nominalizate Jolie Comer ("Killing Eve"), Sandra Oh ("Killing Eve"), Keely Hawes ("Bodyguard") şi Ruth Wilson ("Mrs Wilson").Producţia "A Very English Scandal" va concura la categoria "cea mai bună miniserie TV" cu "Patrick Melrose", "Mrs. Wilson" şi "Kiri". Gala BAFTA TV Awards va avea loc la Royal Festival Hall pe 12 mai, în timp ce BAFTA TV Craft Awards va avea loc pe 28 aprilie în sala de spectacole The Brewery din Londra. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Irina Giurgiu) Sursa foto: BAFTA/facebook.com