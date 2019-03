Norvegia: Ministrul justiţiei a demisionat; partenera sa fusese acuzată de înscenarea unor atacuri

17:20

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că, după ce a văzut primele meciuri din preliminarii şi făcând o comparaţie cu Suedia şi Norvegia, contracandidatele României în preliminariile EURO 2020, prima reprezentativă are şanse la calificare, chiar dacă în acest moment are doar 3 puncte."Avem trei puncte normale. Am fi putut avea mai multe dacă am fi abordat meciul (n.r. - cu Suedia) ca în repriza a doua. E un lucru pozitiv faptul că jucătorii au simţit pe pielea lor valoarea Suediei, iar la meciul următor altfel vor aborda jocul. Pentru că avem nevoie să batem Suedia şi să scoatem cel puţin un punct cu Norvegia ca să ne batem pentru locul 2. Din ce am văzut eu, făcând o comparaţie cu Suedia şi Norvegia, cred că avem şanse la calificare. Important e ca selecţionerul să găsească formula ideală şi sistemul. Acum a văzut şi el că putem să jucăm foarte bine şi 4-4-2. Cu Spania nu putem juca, dar cu Suedia şi Norvegia putem juca 4-4-2, ţinând cont că avem nevoie de puncte şi trebuie să şi rişti", a explicat Rednic.Tehnicianul şi-ar fi dorit ca jucătorii săi, Dan Nistor la prima reprezentativă şi Deian Sorescu şi Ricardo Grigore la naţionala U21, să fi evoluat mai mult. "Jucătorii noştri au venit de la loturile naţionale, iar ăsta este un punct pozitiv. Că şi-ar fi dorit să joace mai mult, e altceva. E normal să fii un pic supărat, dar acest lucru nu poate decât să te ambiţioneze şi până la următoarea convocare să joci mult mai bine decât până acum. Şi atunci sunt sigur că vor fi iar chemaţi la echipa naţională. Am vorbit cu Nistor, a fost pozitiv. Eu cred că ar fi putut să şi joace, dar dacă antrenorul a decis altceva nu vreau să critic sau să comentez. Mi-aş fi dorit însă ca el să joace... aşa cum sunt sigur că şi Nistor şi-ar fi dorit, nu doar să fie prezent acolo. Am înţeles că s-a încălzit bine la ultimul meci, iar asta e bine pentru meciul nostru de mâine", a precizat Mircea Rednic.Echipa naţională de fotbal a României a pierdut cu 1-2 în faţa Suediei şi a învins cu 4-1 Insulele Feroe în primele sale două partide disputate în Grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020. AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Gabriela Badea)