Horoscop săptămânal 1 – 7 aprilie 2019. Zodiile vor participa la Nunta Cosmică

În urmă cu patru luni, Florin Busuioc șoca o țară întreagă, după ce a făcut infarct, pe scenă, în timp ce interpreta un rol. La începutul lunii martie, medicii au decis să-i monteze un nou stent la inimă actorului, deoarece acuza noi probleme de sănătate. "Vasele de sânge i s-au subțiat și pentru a preveni […]