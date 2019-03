ANETT KONTAVEIT - ASHLEIGH BARTY, liveSCORE de la 20:00 » Câștigătoarea poate juca în finala de la Miami cu Simona Halep

19:10

Daniel Ghiță (37 de ani) a mărturisit la GSP Live că a cochetat cu fotbalul înainte să se oprească asupra sporturilor de contact. „Tata a vrut să mă fac fotbalist. El a jucat 23 de ani fotbal la un nivel ok. Am fost înscris un an la Farul S.A. Antrenorul de atunci i-a spus să mă lase să fac fotbal pentru că sunt foarte talentat, că sunt stângaci. Spunea că suntem rari și dădea exemplul lui Gică Hagi.Jucam mijlocaș central. ...