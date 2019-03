Calvarul prin care trece Andreea Bălan! Diagnostic crunt primit de artistă, după trei operații suferite într-o săptămână

13:50

Chiar dacă au suficienți bani ca să își împlinească aproape orice dorință, unele dintre vedetele de la noi nu spun: un “NU!” categoric când vine vorba de un shopping la un magazin cu haine second hand. Ei bine, sunt și mai puține acelea care recunosc acest aspect. Și după ce Inna, Lili Sandu, Irina Rimes, […] The post NU i-a fost rușine să recunoască. Antonia, mărturisire surpriză despre hainele din dressing: “Iau și de la second hand” appeared first on Cancan.ro.