CORESPONDENȚĂ GSP DIN ISRAEL // UPDATE Noul avocat al lui Gabriel Tamaș a făcut apel! Decizia dată de judecători

Alex Mitriță, mijlocașul ofensiv de 24 de ani de la New York City, a vorbit despre decizia lui Cosmin Contra de a-l scoate la pauza meciului cu Suedia, 1-2.„Nu a existat niciun conflict cu selecționerul Cosmin Contra. Am fost supărat că nu am jucat bine. Mi-am dat seama că nu am avut un joc bun în prima repriză cu Suedia. Doream să rămân mai mult pe teren, poate îmi reveneam. De aceea am fost supărat. Am vorbit cu el și în avionul spre Cluj. ...