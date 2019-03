Meleşcanu: Nu s-a luat încă o decizie cu privire la mutarea Ambasadei României din Israel

22:00

Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, că Laura Codruţa Kovesi are trei interdicţii în cadrul controlului judiciar sub care a fost plasată, joi, una dintre acestea fiind cea de a nu mai lucra la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. De asemenea, Kovesi nu are voie să părăsească ţara şi nici nu are voie să comunice presei detalii despre dosarele în care este vizată. Controlul judiciar, cu aceste măsuri, a fost dispus în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa. Cite...