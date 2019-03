20:20

Actorul David Oyelowo îşi va face debutul regizoral cu un lungmetraj ce va avea titlul "The Water Man", pentru studiourile ShivHans Pictures, iar producătorul executiv al acestui proiect este nimeni alta decât Oprah Winfrey, conform publicaţiei The Wrap.Scenariul filmului este semnat de Emma Needell. David Oyelowo va face parte şi din distribuţie, alături de Rosario Dawson, Lonnie Chavis, Amiah Miller, Alfred Molina şi Maria Bello.Filmul "The Water Man" urmăreşte întâmplările din viaţa unui adolescent, pe nume Gunner, care fuge de acasă alături de un personaj rebel şi inadaptat pentru a-şi salva mama bolnavă. Cei doi pornesc în căutarea unui personaj de legendă, denumit "Water Man", despre care se crede că are puterea de a goni moartea şi de a vindeca orice boală."The Water Man, aşa cum a fost scris de (scenarista) Emma Needell este acel tip de scenariu rar şi frumos care îţi atinge sufletul şi îţi provoacă mintea, ridicându-ţi, în acelaşi timp, şi spiritul. Mă simt binecuvântat că voi putea să aduc la viaţă acest film plin de imaginaţie şi cu o poveste care nu are cum să nu te mişte", a declarat Oyelowo, care recent a putut fi văzut în filmul "Relive". Din filmografia actorului mai fac parte producţiile: "Queen of Katwe", "Rise of the Planet of the Apes", "Selma" şi "The Cloverfield Paradox".AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Simona Tatu, editor online: Irina Giurgiu)