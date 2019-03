Copil de patru ani, găsit mort într-un lac din Caraș-Severin. Sebastian a dispărut de sub ochii părinților

08:40

Ana Birchall, vicepremierul României, a fost invitată ieri dimineață la Conferința de Tineret a Uniunii Europene. Acolo, Ana Birchall și-a început discursul cu o gafă: "Good morning very, very much" (Bună dimineața foarte, foarte mult). Momentul s-a viralizat rapid. Ea nu este primul policitian care are probleme în a se exprima în limba engleză. Premierul Viorica […] Post-ul VIDEO | Ana Birchall a gafat la o conferință pentru tineri: „Good morning very, very much”. Ce explicație a dat apare prima dată în Libertatea.ro.