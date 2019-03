MELEȘCANU a contrazis-o în public pe DĂNCILĂ. A șters postarea

14:50

Iată postarea integrală de pe Facebook a senatorului Florin Cîțu:”De ce nu plateste Orlando de la Varadero taxe si impozite in Romania, Rusia, Ungaria, Vietnam, Cuba, Mongolia etc.Astazi despre caracterul penal al faptelor lui Teodorovici . Bineinteles in legatura cu BII, banca lui Putin .Va arat , cu documentele oficiale, cum a premeditat Orlando de la Varadero, cel cu escala la Moscova, intreaga operatiune BII.Am lasat ce era mai important pentru aceasta postare.Judecati si voi daca nu merita sa meaga la puscarie.La 1 iulie 2015 a fost semnat de guvernul Romaniei protoculul de modificare a Acordului privind înfiinţarea Băncii Internaţionale de Investiţii şi a Statutului acesteia. A fost introdus in sedinta de guvern de ministrul finantelor publice de atunci … ghiciti cine? … Oralndo de la Varadero, bineinteles.De ce era interesat Orlando sa faca asta atunci? Citind protocolul intelgeti imediat :1. Reprezentanţii membrilor Băncii în Consiliul guvernatorilor Băncii, precum şi supleanţii lor beneficiază de următoarele privilegii şi imunităţi pe timpul îndeplinirii de către aceştia a obligaţiilor de serviciu pe teritoriul fiecărui stat membru al Băncii:a) imunitate împotriva urmăririi judiciare şi administrative privind acţiunile întreprinse de către aceştia în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. Această imunitate nu se aplică în privinţa răspunderii civile în cazul provocării de daune în accidente rutiere;b) scutiri vamale privind bagajul personal identice cu cele care se acordă funcţionarilor diplomatici cu rang corespunzător din statul respectiv;c) scutirea de la plata taxelor şi impozitelor directe privind orice sume băneşti care se plătesc reprezentanţilor sau supleanţilor acestora de către statul membru care i-a desemnat;d) scutirea de orice obligaţii de stat.Asta bomba.Eugen Teodorovici CARE in ACEST moment este guvernator al BII NU este obilgat sa platesca nicio taxa si niciun impozit in Romania. Sa dezminta el public daca nu este adevarat.Sa fie clar. In timp ce Teodorovici ne cocoseaza cu taxe si impozite, persoane fizice si juridice, el nu plateste nimic statului roman. Eugen Teodorovici este singurul roman care are imunitate de doua ori, una de la Parlamentul Romaniei si alta de la banca lui Putin.Dar cum a devenit Orlando guvernator in aceasta banca? Cu premeditare.In iulie 2015 a introdus in sedinta de Guvern protoculul cu BII.Foarte important, pana in 15 Noiembrie 2018 Romania era reprezentata conform hotararii nr. 1091/2007 astfel “un secretar de stat și un director general din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, nominalizați prin ordin al ministrului economiei și finanțelor.” Orlando nu avea NICIO legatura cu BII pana acum cateva luni.Dar, pe 14 noiembrie 2018 Orlando cu escala la Moscova se intalnea cu presedintele BII. (vezi foto)Pe 15 noiembrie 2018, la o zi dupa intalnirea cu presedintele BII, Guvernul Romaniei, la propunerea lui Orlando, aproba in sedinta de guvern hotararea nr. 921/2018 prin care se SCHIMBA reprezentarea Romaniei la BII astfel :”Guvernatorul pentru România în Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaționale de Investiții este ministrul finanțelor publice, iar supleantul său este o persoană desemnată de ministrul finanțelor publice.”Mai clar. La o zi dupa ce se intalneste cu presedintele BII, Orlando se inscauneaza guvernator in aceasta banca. Cu ce l-a convins presedintele rus al BII? Salariul? I-a transmis ordinul de la Moscova si Orlando a executat imediat? Asteptam sa ne spuna institutiile statului.Dar sa vedem ce s-a discutat la intalnirea din 14 noiembrie cand Orlando inca nu era guvernator al BII: “The discussion participants paid special attention to key agenda issues of the upcoming first meeting of the IIB Board of Governors to take place in December. In particular, the parties discussed the prospects for the Bank’s headquarters relocation to Budapest and the new IIB Capitalization Program. It was specifically emphasized unanimous support of decisions on these strategic issues by all IIB shareholder states, including Romania,”Sa recapitulam. Pe 14 noiembrie Teodorovici se intalneste cu presedintele bancii BII. Teodorovici nu este in conducerea bancii inca DAR discuta agenda intalnirii de la Varadero din 3-4 decembrie 2018. In ce calitate?? Pe 15 decembrie se autonumeste in conducerea bancii pentru a putea PARTICIPA la intalnirea guvernatorilor de la Varadero, Cuba.Pleaca in Cuba in perioada 1-4 decembrie, in acelasi timp in care are loc si intalnirea guvernatorilor BII. Ascunde calatoria in Cuba si aflam pe surse. Spune ca nu a fost la intalnirea guvernatorilor desi la discutia din 14 noiembrie a discutat agenda intalnirii de la Varadero si a dat asigurari ca Romania sustine mutarea sediului bancii de la Moscova la Budapesta.De ce nu a zis nimic niciodata public despre faptul ca Romania sustine acest off-shore in inima UE? Tot de la Moscova i s-a spus sa amane lista neagra a off-shorurilor in sedinta ECOFIN in care a facut de ras Romania?Si nu este tot. Penal este altceva. Eugen Teodorovici nu are voie, conform art 71 din Constitutie sa ocupe functii remunerate, altele decat in Guvern.(2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al GuvernuluiAsta inseamna ca Teodorovici INCALCA LEGEA DIN NOU. De ce? Pentru ca poate si nu-i mai este frica de nimeni si de nimic. Institutiile statului care ar trebui sa-i protejeze pe romani si interesul national de agenti ai altor state, acum il protejeaza pe el.Il somez public sa prezinte fluturasul de la BII.#RomaniaFaraPSDsiALDE #RomaniiTrebuieSaStieP.S. In acest moment Orlando are imunitate diplomatica acordata de Rusia, este imposibil sa-l facem sa raspunda pentru faptele sale pana nu-i dam jos de la guvernare.Surse: BII comunicat 14 Noiembrie 2018, Hotărârea nr. 921/2018 pentru stabilirea nivelului de reprezentare a României în Consiliul Guvernatorilor și Consiliul Directorilor Băncii Internaționale de Investiții și în Consiliul Băncii Internaționale de Cooperare Economică, Hotărârea nr. 1091/2007 privind numirea reprezentanților în Consiliul Băncii Internaționale de Colaborare Economică (B.I.C.E.) și în Consiliul Băncii Internaționale de Investiții (B.I.I.), cu sediile la Moscova, Constitutia Romaniei.”