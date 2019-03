Scandal la Antena 3. Mihai Gâdea a dat afară din studio un invitat

23:10

Omul de afaceri Marius Popa, fostul soț al creatoarei de modă Natalia Vasiliev, a fost găsit spânzurat, marți seară, în propria casă. Vestea sinuciderii milionarului a luat prin surprindere pe toată lumea. (DETALII AICI). Noi amănunte cutremurătoare despre tragicul eveniment continuă să iasă la iveală. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, ultimele imagini cu […] The post Am pus mâna pe ultimele imagini cu milionarul din Craiova înainte să se spânzure! Nimic nu anunța tragedia… appeared first on Cancan.ro.