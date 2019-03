30 aprilie, zi liberă pentru bugetari. Guvernul a decis prelungirea vacanței

11:50

Jennifer Rustell, o femeie în vârstă de 46 de ani din Marea Britanie, a crezut, în noaptea de sâmbătă spre duminică, că are un coșmar, în care se făcea că nu mai are aer și se sufocă. Numai că, atunci când a deschis ochii, femeia a constatat că acest coșmar era cât se poate de […] Post-ul O femeie a crezut că visează că se sufocă, dar când a deschis ochii a văzut că un intrus încerca s-o stranguleze! apare prima dată în Libertatea.ro.