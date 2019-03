Baschet: NBA - Utah Jazz, calficată în play-off fără să joace

11:30

Actorul Terence Hill s-a născut, sub numele Mario Girotti, la 29 martie 1939 la Veneţia, în Italia. A fost crescut la Dresda, în Germania, mama sa fiind de origine germană, notează www.imdb.com.Tânărul Mario a fost descoperit de către cineastul italian Dino Risi, care l-a distribuit la vârsta de 12 ani, în filmul "Vacantion with a Gangster" ("Vacanţă cu un gangster", 1954). A continuat să joace în filme pentru a-şi plăti studiile şi pentru a-şi susţine pasiunea pentru motociclete. După ce a absolvit studiile de literatură clasică ale Universităţii din Roma s-a dedicat meseriei de actor.În anul 1963 a fost distribuit în capodopera lui Luchino Visconti, "Il gattopardo" ("Leopardul"), iar după acest rol a jucat în seria germană de filme de aventuri "Winnetou", mai notează sursa citată. Întors în Italia, a jucat în filmul "Dio perdona... Io no!" ("Dumnezeu iartă... eu nu!"), primul film în care a apărut alături de Bud Spencer.În timp ce se afla la filmări în Almeira, Spania, s-a căsătorit scriitoarea şi actriţa americană de origine bavareză Lori Zwicklbauer. Tot aici, la sugestia producătorilor cu care lucra, şi-a schimbat numele în Terence Hill, conform site-ului oficial al actorului, www.terencehill.com.După 1976 a început să joace în producţii ale Hollywood-ului: "March or Die" ("Mergi sau mori", 1977), "Mr. Billion" ("Domnul Miliard", 1977) apoi a început lunga colaborare cu actorul Bud Spencer. Au fos cap de afiş în multe filme, printre care: "They Call Me Trinity" ("Mi se spune Trinity" 1970), "Trinity Is Still My Name" ("Încă mi se spune Trinity", 1971), "My Name is Nobody" ("Numele meu este Nimeni", 1973), "Piedone lo sbirro" ("Piedone, comisarul fără armă", 1973), "Flatfoot in Hong Kong" ("Piedone în Hong Kong", 1975), "Piedone l'africano" ("Piedone africanul", 1978), "Piedone d'Egitto" ("Piedone în Egipt", 1980), "Troublemakers" (1994), conform sursei citate.Pentru întreaga sa carieră, Terence Hill a fost recompensat cu "Tabernas de Cine Award" în 2016. A mai câştigat Premiul Bambi în 1975, împreună cu Bud Spencer, Premiul Bravo Otto pentru cel mai bun actor în 1974 şi 1975, Premiul Career David în 2010, Premiul Roseto în 2005 şi Premiul pentru Întreaga Activitate la ediţia din 2012 a "Italian Online Movie Awards".Terence Hill este tatăl actorului şi regizorului secund Jess Hill.AGERPRES (Documentare - Daniel Olteanu, editor: Cerasela Bădiţă, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Terence Hill / Facebook