Mihai, fratele lui Mirel Rădoi, a murit!

08:20

Cursul valutar pentru vineri, 29 martie 2019 a fost anunțat. După două săptămâni în care a stagnat, Euro înregistrează din nou o creștere, la fel și dolarul. Euro rămâne peste 4,76 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR, înregistrând o ușoară creștere, 4.7657. Pe 14 martie, euro s-a apreciat şi a ajuns aproape de maximul […]