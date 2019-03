Kovesi nu are voie să discute cu procurorul general, Augustin Lazăr. Ce interdicţii are fosta şefă DNA, cât timp este sub control judiciar

13:30

„Îngrijorat de informaţiile despre punerea sub control judiciar a Laurei Codruţa Kovesi. Parlamentul European încă susţine acest candidat pentru funcţie de procuror-şef european. Voi ridica această problemă la întâlnirea de miercurea viitoare cu liderii grupurilor politice din PE”, a scris Antonio Tajani, vineri, pe Twitter. Concerned by news that Laura Codruţa Kövesi has been placed under judicial control. @Europarl_EN stands by its candidate for European Public Prosecutor. I'll raise the issue...