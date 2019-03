Consilier al Vioricăi Dăncilă, DEMISIE din Guvern şi din PSD

13:10

Acum cateva saptamani am fost in Franta si am avut ocazia sa observ ca trecator reprezentanti ai Vestelor Galbene. Am vazut oameni in mare parte simpli, presati de grija zilei de maine, dornici sa munceasca si sa-si castige mai bine existenta la ei acasa, asa cum sunt foarte multi romani…I-am vazut la intersectiile drumurilor, la barierele de la autostrazi, in pietele publice… Am vazut oameni care nu mai au nimic de pierdut, determinati sa lupte pentru o viata mai buna si sa faca Revolutie…