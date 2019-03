Cine va moșteni averea Zinei Dumitrescu, după conflictul cu fiul ei

09:00

Circulaţia feroviară a fost oprită vineri dimineaţă pe două magistrale, după ce locomotiva unui tren a deraiat de la boghiu în judeţul Braşov, iar în judeţul Mureş, din cauza unui fir de contact rupt, a informat Centrul Infotrafic din cadrul Poliţiei Române. În judeţul Braşov, incidentul s-a petrecut în zona Dârste. „În judeţul Braşov, circulaţia […] The post Tren deraiat în Brașov. Circulația a fost oprită appeared first on Cancan.ro.