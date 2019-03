Saveta Bogdan și-a pregătit înmormântarea: ”M-a dus aproape de 12.000 de euro”

10:00

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă sunt de departe cei mai controversați concurenți ai emisiunii „Ferma" de la Pro TV. Relația dintre cei doi au creat neplăceri pentru partenerii lor, care, după toate gesturile intime, au decis să pună punct. Logodnicul bruneti îl face praf pe Florin Pastramă și spune că a încercat să toate femeile […]