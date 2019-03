RĂZVAN MARIN LA AJAX // Transferul românului, contestat: „Nu înțeleg de ce Ajax plătește o asemenea sumă pe el”

16:20

Cornel Dinu, fost jucător și antrenor, a povestit la GSP LIVE două întâmplări amuzante din cariera sa de fotbalist.„Au fost două întâmplări diferite. Eram într-o dimineață în Spania, câștigasem un turneu, și beam Bacardi. La un moment dat am schimbat eu pe o ladă de vin. Era toată echipa la petrecere. Toată lumea la petrecere, toată lumea la meci. Și am văzut piscina și am vrut să fac o baie. ...